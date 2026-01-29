Los chicos del Hogar de Abrigo Abelito ya tienen “combi” nueva para ir a la escuela

Los chicos y chicas que viven en el Hogar de Abrigo Abelito ya tienen una “combi” nueva, un vehículo con el que podrán ir diariamente a la escuela y será usado también para otras salidas como controles médicos y viajes de esparcimiento.

“Estamos muy contentos con la entrega de esta combi para los chicos y chicas del Hogar porque soluciona una demanda y les da calidad de vida. Con esta combi van a poder ir a la escuela todos los días y también se va a usar para otras actividades”, contó la intendenta interina, Mariana San Martín, en la presentación del nuevo vehículo.

En el Hogar de Abrigo, que funciona en el exinstituto Unzué y lleva el nombre de Abel “Abelito” Leopoldo (un recordado vecino de la ciudad que vivió en el lugar hasta los 18 años), se alojan alrededor de 20 chicos de distintas edades. “Como dice nuestro intendente Juani Ustarroz, ‘para los chicos, todo’. Esta inversión está enmarcada en esa idea”, dijo San Martín.

La combi tiene capacidad para 19 pasajeros y será usada no solamente para llevar a los chicos a la escuela sino también para otras actividades cotidianas, como pueden ser controles médicos, viajes recreativos y transporte a actividades deportivas, culturales y artísticas.

Por su parte la secretaria de Desarrollo de la Comunidad, Jorgelina Silva, también destacó “la calidad de vida que representa esta combi para los niños y adolescentes que viven en el hogar” y resaltó “el esfuerzo que se hizo desde el municipio para hacer esta inversión”.

Finalmente, el coordinador del hogar, Nicolás Colovos, expresó su alegría “por poder contar con este vehículo para los chicos” y agradeció “la decisión política del gobierno municipal de invertir en la educación y el bienestar de los que más ayuda necesitan”.

“Acá viven chicos que no tienen otra alternativa y, si no son adoptados, son abrigados hasta su mayoría de edad, que egresan generalmente con alguna salida laboral. Nuestro trabajo y vocación es tratar de acompañarlos a transitar una realidad compleja, por eso inversiones de esta naturaleza nos dan una enorme satisfacción y nos impulsa a seguir adelante”, cerró.