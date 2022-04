Lorenzino: “Nuestra propuesta es no al aumento de tarifas”

“El contexto económico no amerita ningún tipo de aumento”, aseguró el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, a días de las nuevas audiencias públicas para definir la actualización de los cuadros tarifarios de la luz y el gas.

“Entendemos el atraso de las tarifas y algunas posiciones de los funcionarios, pero habría que buscar recursos en los que ya tienen, como las compañías eléctricas o gasíferas, que tuvieron ganancias extraordinarias entre 2015 y 2019. Nuestra propuesta es que no se aumente y explorar cómo se financian estas situaciones con dinero de las empresas, porque lo tienen”, sostuvo.

En esa línea, Lorenzino volvió a cuestionar a Edesur, al asegurar que “es una empresa que no hizo inversiones, ni cuando tuvo las tarifas del gobierno anterior ni mucho menos ahora cuando dice que hay atraso tarifario, pero que siempre gana dinero. Pero si no hay un cambio en la exigencia va a ser todo igual o peor, porque la gente tiene cada vez más problemas y las empresas están cómodas porque nadie les demanda nada”.

“Son ellos los que tienen que hacer las inversiones porque han ganado demasiado. El gobierno tiene que tener un cambio de actitud, más firmeza para pedir que las empresas mejoren los servicios públicos y que los aumentos salariales no terminen trasladándose automáticamente al pago de las subas de tarifas”, expresó.

Además, el Defensor del Pueblo insistió con el pedido de revocación de la concesión de Edesur: “lo amerita porque el servicio que presta es pésimo. Es una empresa que está dispuesta a ofrecer un servicio esencial de calidad como debería ser el de la electricidad”, indicó.

“Las audiencias públicas tienen que cambiar”

Lorenzino también cuestionó el formato de las audiencias públicas para definir los aumentos de tarifas. “Tenemos una mirada crítica, porque son formalismos. Vamos a ir con nuestra postura sabiendo que no va a modificar la decisión. Esto tiene que cambiar. Ir y que no te escuchen es una pérdida de tiempo y una falta de representación de la ciudadanía”, puntualizó.