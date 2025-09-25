Llega a Mercedes el “Buenos Aires Flota 2025”, el mayor evento de globos aerostáticos de Sudamérica

Tendrá lugar el sábado 1 de noviembre en el Parque Municipal de Mercedes. En esta edición contará con el increíble “Night Glow”, un show nocturno donde los globos iluminan el cielo con luces sincronizadas al ritmo de la música.

Mercedes fue elegida para ser sede del icónico festival “Buenos Aires Flota”, una celebración aérea protagonizada por globos aerostáticos en una jornada llena de actividades, música, colores y emociones al aire libre.

La cita será el próximo sábado 1° de noviembre en el Parque Municipal y contará con shows musicales, gastronomía, atracciones interactivas, paseos temáticos y el imperdible “Night Glow”, un espectáculo nocturno donde los globos aerostáticos iluminan el cielo con luces sincronizadas al ritmo de la música.

Desde la organización señalaron que Buenos Aires Flota «es una experiencia visual, sensorial y recreativa que busca fomentar el encuentro, el disfrute al aire libre y el turismo regional. Con una propuesta inclusiva, variada y segura, el evento promete convertirse en uno de los más esperados del año».

Desde las 15, el público podrá disfrutar de un parque inflable, espectáculos en vivo, un paseo de autos clásicos, un espacio aeronáutico, una feria de food trucks y una amplia zona gastronómica con cervezas artesanales, conocida como “beer garden”.

A las 17, el cielo de Mercedes comenzará a teñirse con el desfile de paramotores, una de las atracciones preferidas por el público amante de la aventura. Y una hora después comenzará el tan esperado inflado de globos aerostáticos, donde los visitantes podrán ver de cerca cómo se preparan estas gigantescas aeronaves, algunas de las cuales permitirán incluso el ingreso del público para fotos o visitas guiadas.

Aunque el momento mágico llegará a las 19:30 con el icónico Night Glow, un espectáculo visual y sonoro, donde los globos encendidos permanecen anclados al suelo, pero se iluminan al compás de la música, creando un show de luces y colores que hipnotiza a grandes y chicos. Todo esto acompañado por DJs en vivo y ambientaciones visuales que completan una experiencia inmersiva.

A las 21, el escenario principal recibirá a la banda principal del festival, cuya identidad aún no fue revelada, pero que promete ser uno de los momentos fuertes de la jornada. El evento cerrará oficialmente a las 23:00.

Los tickets para el festival ya están disponibles a través de la web oficial del evento. Hay dos tipos de entradas principales, dependiendo del tipo de experiencia que el público desee vivir.

El Pase General incluye el acceso a todas las actividades del festival: bandas en vivo, parque inflable, paseos temáticos, show de globos y el Night Glow. En preventa, el valor es de $15.000 + cargos por servicio, mientras que el pack para 4 personas tiene un valor promocional de $40.000 + cargos. En ambos casos, los menores de 0 a 4 años ingresan gratis.

Quienes deseen una experiencia más cómoda y con beneficios extra pueden optar por el “Club Flota Tour”, un sector exclusivo que ofrece carpas, livings, vista preferencial al parque de globos, degustaciones de productos de sponsors, baños privados y barra especial. El valor de esta entrada premium es de $45.000 + cargos por persona, también con acceso gratuito para menores de hasta 4 años. Para conseguirlas hay que entrar en este link.

Además, el festival contará con atracciones especiales como los “Mini Balloons” para tomarse fotos, estaciones de Drone Vision y espacios inmersivos donde los asistentes podrán ingresar dentro de los globos para conocerlos por dentro.

Por convenciones actuales los globos tienen una capacidad máxima de un piloto y 12 pasajeros. Pero por las diferentes condiciones climáticas de cada país, hay aerostatos que pueden transportar hasta 24 personas.