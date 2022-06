Lina Anllo presentó el Women Economic Forum Argentina 2022 en la Subcomisión de Mujeres de la CEM

En el marco de la reunión mensual, las mujeres que integran la subcomisión de Mujeres Empresarias de la Cámara Económica Mercedina contaron con la participaron especial de la Dra. Lina Anllo, Directora del Women Economic Forum (WEF) Argentina 2022.

Fueron recibidas por la presidente de la CEM, Paula Arretche, quién manifestó la importancia de esta participación y agradeció la gentileza de la Dra. Anllo de hacerse presente en la entidad de su ciudad natal, Mercedes. Seguidamente, de parte de la coordinadora de la Subcomisión de Mujeres, Natalia Facciolo, las mujeres emprendedoras y empresarias recibieron información sobre créditos, programas de financiamiento, capacitaciones e invitaciones que se realizarán durante este mes y el siguiente.

Luego, se dio lugar a presentar a la Dra. Anllo, haciendo una lectura de su extenso y valioso currículum, «Es para nosotras un verdadero privilegio contar con la participación de Lina en esta reunión, no sólo por estas dos actividades que hoy nos va a compartir sino por todo el trabajo que viene realizando en materia de compliance, equidad de género, diversidad e inclusión en nuestro país y qué sea una mercedina, nos alienta y enorgullece» expresó Natalia Facciolo.

De esta manera, la Directora del WEF Argentina comenzó su charla resaltando su fuerte grado de pertenencia por nuestra ciudad, recordó con cariño su casa de estudio y sus amistades de la Escuela Normal y señaló, con emoción, los orígenes de su familia como comerciantes y, el negocio familiar la panadería «Roma» que hoy sigue vigente de la mano de la tercera generación. Continuando con un relato cronológico, Lina compartió cómo fueron sus inicios en este camino frente a la lucha por la equidad de género y profundizó en las dos actividades que se llevarán adelante este año, en el marco de las acciones del WEF Argentina 2022.

La primera será una novedosa Misión Comercial a Italia cuyo objetivo es apuntalar a las mujeres emprendedoras y empresarias a que comiencen a exportar o que continúen este camino ampliando su oferta a este país del mercado europeo. Esta acción se está llevando en conjunto con Cancillería y las Embajadas de Argentina en Roma y Milán y se realizará del 8 al 15 de septiembre. «Al momento tenemos más de sesenta inscriptas y me emociona que este listado cuenta con mercedinas que han demostrado interés». La inscripción a este viaje finaliza el 16 de junio y los detalles de la agenda se encuentran ingresando a la página web del WEF www.wefargentina.org o pueden consultar en la CEM que lo estuvo compartiendo y difundiendo desde la circular que Mujeres Empresarias CAME envió a todas sus entidades adheridas el pasado 15 de mayo.

La segunda actividad será el Women Economic Forum Argentina 2022, el único foro enfocado en la economía de la mujer, que se realizará el 17 y 18 de octubre en nuestro la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo la sede de Cancillería, el Palacio San Martín el lugar de encuentro. Con una expectativa de más de 800 participantes, charlas, talleres, actividades culturales y de networking sucediendo en simultáneo se vislumbra una exitosa jornada y promete ser «una experiencia» según las propias palabras de Anllo. Las inscripciones están abiertas desde la misma página web y son gratuitas. Al momento, están confirmadas delegaciones de internacionales de Chile, Paraguay, Uruguay, Italia y Turquía lo que permitirá que el WEF sea un lugar propicio para presentar nuestro país y nuestro tejido productivo a nivel internacional.

El encuentro finalizó con preguntas y consultas por parte de los participantes, que manifestaron gran interés y expectativa por poder compartir esta enriquecedora experiencia a nivel personal y profesional.

El evento fue abierto a la comunidad, asistieron mujeres empresarias y emprendedoras de la ciudad, familiares y amigos de la invitada y contó la participación de la Diputada Provincial Noelia Ruiz, de la prensa local y se acercaron a saludar y a felicitar a la Dra. Lina Anllo, la Secretaria de Gobierno Clara Zunino junto con la Directora de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad, Mariana San Martín de la Municipalidad de Mercedes.

Acerca de Lina Anllo.

Lina Anllo es mercedina, de formación Abogada recibida con Diploma de Honor en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado Maestría en Derecho Penal en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en la Universidad de Buenos Aires. Se ha especializado en género en ONU WOMEN, ha sido designada “Mujer Líder de América” por la OEA y Mujer de la década en el WEF de Egipto 2020.

Es Socia fundadora de Anllo Abogadas y de Integridad Empresaria. Cabe destacar que ocupa el cargo de Presidenta del Capítulo Argentino de la World Compliance Association y es Directora General del Women Economic Forum Argentina 2020 y 2022. Designada Mujer Líder por la OEA. Presidenta del Capítulo Argentino de la World Compliance Association (2017). Directora de la Ley Penal Comentada 27.401 Programas de Integridad. Compliance (2018). Integrante del Consejo Académico de la Especialización en Derecho Penal de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Belgrano (2019). Co Directora de la Diplomatura Compliance, Integridad y Transparencia en la Universidad de Belgrano (2021/2022). Directora General de Women Economic Forum Argentina (2020 /2022). Co Fundadora de Integridad Empresaria (2018). Premiada Mujer Destacada en WEF India 2018 y Mujer de la Década en el WEF Egipto 2020. Nominada a Mujer del año del Compliance en Londres (2019). Presidenta de WICCI Argentina (2020/2022)

Acerca del WEF

Se celebra anualmente en New Delhi India y con más de 500 capítulos regionales, con la participación de 150 países aliados y una cámara global (ALL LADIES LEAGUE) que cuenta con 50000 miembros, con el objetivo de perseguir iniciativas para el progreso económico de la mujer

Women Economic Forum ha celebrado un total de 63 ediciones globales hasta marzo de 2022, desde el primero realizado el Annual WEF, 7th-13th May 2015, Goa, en India. Se encuentran proyectados 23 nuevas ediciones desde mayo de 2022 hasta 2023 en destinos como España, Malta, India, DR Congo, Colombia, Ecuador, Albania, USA, Polonia, Argentina, Puerto Rico, Uganda, Arabia Saudita, Costa Rica, Egipto, Turquía, Zimbabwe y Grecia