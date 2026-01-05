La Provincia inauguró los paradores ReCreo en Miramar y Villa Gesell

PROMOCIÓN TURÍSTICA

Ya están funcionando los nuevos paradores de ReCreo de la provincia de Buenos Aires: dos espacios con servicios y propuestas gratuitas, que recibirán a turistas durante enero y febrero, todos los días, de 10 a 20 horas.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Turismo provincial, dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, inauguró en Miramar y en Villa Gesell una nueva edición de los paradores ReCreo, que proponen espacios abiertos y brindan servicios de playa gratuitos durante la temporada de verano en la costa.

Los dos paradores se mantendrán abiertos hasta el 28 de febrero, en el horario de 10:00 a 20:00 e incluyen espacios de descanso, áreas de sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, propuestas de recreación y espacios para difusión de distintos atractivos turísticos de los destinos bonaerenses, que reflejan la identidad de única de la Provincia Bonita Argentina, la P.B.A.

Como cada año, los paradores ReCreo ofrecen una agenda libre y gratuita con propuestas para todas las edades, con opciones diversas pensadas para disfrutar en familia: clases de yoga, ritmos latinos, talleres infantiles, actividades deportivas y DJs.

ReCreo se consolida como una política pública provincial que busca acercar experiencias gratuitas, inclusivas y accesibles a bonaerenses y turistas, impulsando el desarrollo local, la participación ciudadana y la promoción del turismo todo el año y en toda la Provincia.

El parador de Miramar se encuentra sobre la Avenida 12 entre Avenida 9 y Avenida del Durazno, en una zona de amplios médanos y mar sereno, ideal para disfrutar de la naturaleza y el aire libre. Conocida como la “Ciudad de los Niños”, el destino combina amplias playas familiares con una intensa vida cultural.

En Villa Gesell, el parador está en calle 113 y playa, un punto de encuentro tradicional para visitantes que eligen combinar descanso, cultura y propuestas de entretenimiento junto al mar. El municipio geselino se destaca por su espíritu joven y su fuerte identidad costera: sus 10 kilómetros de playa, su variada oferta gastronómica, los paseos por el bosque y sus ferias artesanales lo posicionan como uno de los destinos más elegidos del verano bonaerense.

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires impulsa esta iniciativa como parte de una estrategia integral para fortalecer el turismo y la inclusión todo el año, promoviendo la actividad turística en los 135 municipios bonaerenses. Los paradores gratuitos forman parte de las diversas políticas de impulso al turismo provincial que lleva adelante el Gobernador Axel Kicillof, a través de la Secretaría de Turismo, parte del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense que conduce el ministro Augusto Costa.

Del mismo modo que las fiestas populares bonaerenses y que las actividades que tienen lugar en distintas playas de la Provincia, los paradores ReCreo en Miramar y Villa Gesell proponen compartir, aprender y disfrutar de experiencias que fortalecen el sentido de comunidad y pertenencia, al mismo tiempo que impactan en la actividad económica, la generación de empleo y la dinamización del sector.