La inflación alcanzó el 2,1% en septiembre según el Indec

En los primeros nueve meses de 2025, los precios al consumidor acumulan un incremento del 22%, mientras que la variación interanual se ubica en 31,8%.

Según el informe oficial, la división con mayor incremento mensual fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 3,1%, impulsada por los ajustes tarifarios. En el extremo opuesto, Restaurantes y hoteles registró el menor aumento, con apenas 1,1%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a ser el rubro que más contribuyó a la suba del índice general, salvo en la Patagonia, donde el liderazgo lo ocupó Transporte.

El mayor incremento mensual se observó en la Patagonia (2,4%), seguida por el Gran Buenos Aires (2,2%), mientras que el Noreste fue la zona con la menor variación, con un 1,8%.