La Catedral Basílica celebra sus 200 años con un desfile histórico

Mercedes se prepara para este sábado 27 para el desfile cívico en homenaje a los 200 años de la Catedral Basílica Nuestra Señora de las Mercedes.

El evento comenzará a las 10 horas en la avenida 29 y reunirá a instituciones educativas, deportivas, culturales y fuerzas de seguridad, en una convocatoria que promete movilizar a toda la ciudad.

La imagen de la Virgen encabezará la marcha, seguida por una representación de escuelas, clubes e instituciones locales, que se sumarán al homenaje a dos siglos de vida de la Catedral y de la comunidad religiosa que la sostiene.

La organización corre por cuenta de la Municipalidad y la comunidad religiosa, que trabajaron de manera conjunta para darle a este aniversario un marco festivo, participativo y abierto a toda la ciudadanía.