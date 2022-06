Kicillof y Mussi recorrieron los avances de obras de infraestructura en Berazategui

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió este viernes los avances de un conjunto de obras de infraestructura que se llevan a cabo en el municipio de Berazategui, junto al intendente local, Juan José Mussi; el ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano, Agustín Simone; y el jefe de Gabinete de la Dirección General de Cultura y Educación, Pablo Urquiza.

Con un presupuesto que asciende a los 2.776 millones de pesos, se reactivó un proyecto para la reconstrucción de 300 viviendas en el Barrio Kennedy que serán destinadas a familias que viven en condiciones de vulnerabilidad. Se trata de una obra emblemática en el partido, que fue paralizada cuando faltaba poco para su finalización y sufrió vandalización y robo de materiales.

“Estas casas estaban a punto de terminarse, habían alcanzado un 80% de avance en la gestión de Daniel Scioli, pero durante cuatro años se decidió que no debían concluirse las obras que había empezado el Gobierno anterior”, expresó Kicillof y agregó: “Aquí no faltaron fondos, sino que hubo falta de conciencia y de respeto por los y las bonaerenses que estaban esperando estas viviendas”.

En ese sentido, el Gobernador señaló que “con todo lo que falta en nuestra Provincia, no se quiso ni siquiera brindar seguridad para cuidar las obras, que se deterioraron y fueron vandalizadas pese a los reclamos del intendente”. “Hicimos un trabajo técnico muy complejo, yendo casa por casa para ver en qué situación se encontraba cada una, llamamos a licitación y el proyecto ya se encuentra en proceso de adjudicación”, añadió.

Las viviendas están distribuidas en 15 manzanas, donde se construirán también veredas y cercas perimetrales. El proyecto incluye redes de gas, agua potable y cloacas; desagües pluviales; obras viales; alumbrado público; sistema de media y baja tensión; y planta de tratamiento cloacal.

Por su parte, el intendente Mussi remarcó: “Están a punto de iniciarse las obras de vivienda y por finalizar las de asfalto y construcción de las escuelas: las autoridades provinciales ya no vienen con promesas, sino con obras concretas”.

En el marco del programa Escuelas a la Obra y producto de una inversión de 146 millones de pesos, se está culminando la primera etapa de la construcción de las escuelas primaria y secundaria N° 57 en el barrio Néstor Kirchner de la localidad de El Pato. Ambos establecimientos contarán con seis aulas y una matrícula para 360 estudiantes cada una.

“Este va a ser un verdadero polo educativo que le va a cambiar la vida al barrio, con dos escuelas conectadas que van a compartir espacios comunes”, remarcó Kicillof y sostuvo: “Este es un paso más de los que tenemos que seguir dando para el barrio siga creciendo y cuente con educación y salud de la calidad que se merecen todos los bonaerenses”.

Por otro lado, las autoridades recorrieron las obras de asfalto que están próximas a finalizarse sobre la avenida 39, hasta la Rotonda del Trabajo, tarea que contempla el empalme con el paso a nivel de las vías del ferrocarril. Se destinaron 126 millones de pesos para reparar el pavimento que se había deteriorado por el crecimiento poblacional y el tránsito vehicular, con el objeto de mejorar el tránsito y la circulación de camiones de carga y descarga hacia la zona comercial.

“Estamos muy orgullosos de estar protagonizando uno de los momentos de mayor inversión en obra pública en toda la historia de la Provincia”, afirmó Kicillof y agregó: “Con estas iniciativas también generamos ingresos y más empleo en el municipio, donde estamos llegando con escuelas, rutas, viviendas y muchas obras que hacen falta para mejorar la calidad de vida de los y las bonaerenses”. “Nos llena de orgullo y emoción ver tantos avances, pero obviamente no nos deja tranquilos sino que nos pone frente a todo lo que hay que realizar y lo que falta hacer para transformar definitivamente la provincia de Buenos Aires”, concluyó.

Asimismo, en Berazategui se encuentran en ejecución los edificios de dos jardines de infantes y obras de reparación y ampliación de otros ocho establecimientos educativos, destinando para esas tareas cerca de 250 millones de pesos. Además, en materia de soluciones habitacionales, la Provincia está pronta a licitar la construcción de otras 120 viviendas en el barrio 3 de Julio, en la localidad de Plátanos.