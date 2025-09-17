José Piccone el mejor productor de salame quintero

En la 50ª Fiesta Nacional del Salame Quintero se llevó adelante la ceremonia de premiación de los mejores chacinados de la región. La premiación contó con la presencia del senador nacional Eduardo de Pedro y el intendente Juan Ustarroz.

El ganador de esta edición fue José Daniel Piccone, quien recibió el primer premio al mejor salame quintero del año 2025. El reconocimiento, que fue entregado por autoridades locales y nacionales, celebró la calidad y la dedicación del productor.

El segundo lugar fue para Carlos Bezzola y Leo Fagundez, mientras que el CEPT N° 24 obtuvo el tercer premio, demostrando el talento de las nuevas generaciones en la elaboración de este producto tan emblemático de nuestra ciudad.

Desde la Municipalidad se felicitó a los ganadores y celebró el éxito de la fiesta, que una vez más reunió a la comunidad en un evento que honra la cultura, la tradición y el trabajo de sus productores.