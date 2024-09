INAUGURA “LAS BATALLAS DEL COLOR” EN EL MUSEO DE ARTE MUNICIPALIDAD DE MERCEDES (MAMM)

El próximo 27 de septiembre a las 19,30hs. inaugura la muestra “LAS BATALLAS DEL COLOR” de la artista y docente Clelia Speroni. Cabe destacar que la muestra es parte de una exhibición de obras de la artista, mucho más amplia, que se ofrece en las ciudades de Bragado, Chacabuco y Mercedes simultáneamente como parte del homenaje a su aporte y trayectoria en el campo de las artes visuales de nuestro país.

La muestra podrá verse en la sala principal del Museo de Arte Municipalidad de Mercedes (calle 23 Nº 383) hasta el 20 de octubre. En Bragado, podrá ser visitada en la Sala de arte del Centro Cultural Constantino y en Chacabuco, en la Galería de Arte del Teatro Italiano.

Museo de Arte Municipalidad de Mercedes (MAMM) constituye un espacio abierto, universal y participativo, destinado a la labor artística y promoción cultural y social de la comunidad toda.

Clelia Speroni nace en Buenos Aires en 1937 y reside en su niñez en el petit hotel que perteneció a Luis Barolo (arquitecto Palanti) rodeada de pinturas, esculturas, tapices, retratos del pintor napolitano Vincenzo Irolli, pinturas campestres de Fernando Fader y el magnífico mobiliario del ebanista Lincke. A los 12 años concurre a la ENBA y luego a la Cárcova donde es premiada como la mejor alumna del grupo de Raúl Russo. En 1960 con la Beca de la Dir. General de Enseñanza Artística y el título “Eleve Patronee” del Gobierno Francés, reside en París en el Pabellón Argentino de la Ciudad Universitaria. Allí, concurre a los cursos del prestigioso grabador Johnny Friedlaender y a los cursos de Historia del Arte en la Sorbonne del profesor Pierre Francastel. En 1959 obtiene el tercer Premio de Dibujo del Salón Municipal Eduardo Sívori, Premio Adquisición “Sadao Ando” del LVI Salón Nacional de Artes Plásticas (1967), Primer Premio Concurso Mural Cerámico para la Estación Terminal de Ómnibus de Olavarría (1967), Mención de la Fundación Isidoro Ricardo Steimberg (1972), entre otros. Sus exposiciones más importantes son: “De los Jardines, cielos y montañas” (Galería Bonino, 1974), “Jardines Italianos” (Galería Valerie Schmidt en Saint Germain des Prés, 1976-1977), “Bomarzo” (por consejo de su amigo Manuel Mujica Lainez viaja a Italia y visita e investiga a 80 km de Roma, en Viterbo, el mundo de los Orsini – Parque de los Monstruos. Exposición realizada en la Galería Bonino, 1978), “Mis Raíces” (Galería VYP 1994), “Entre la indagación y el goce” (Centro Cultural Borges 2000), “Juana de Arco” (BAC 2009). Su actuación como docente se extendió desde 1962 hasta 1996 en las Escuelas de Bellas Artes “Manuel Belgrano” y “Pridlidiano Pueyrredón”, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Cátedra Elementos de Diseño 1 crea un curso audiovisual y ejercitación sobre color. Poseen obras suyas: Banco Shaw, Colección Rostchild (EE.UU.), Colección Hirschberg (Brasil), Colección Roldan (Argentina), Colección Decker (Argentina), Colección Acquarone (Argentina), entre otras.

A propósito de la muestra, Victoria Chacón escribe en su texto “LAS BATALLAS DEL COLOR”:

“Llegar a la pintura de Clelia Speroni es llegar a un mundo de copiosa abundancia, un mundo que cobra cuerpo gracias al magistral dominio que su creadora ejerce sobre el color. Brotan en las telas las más sutiles tonalidades mientras se derraman a borbotones colores de una estridencia que nos inunda la mirada. Clelia dirige una singular orquesta con su pincel de luz y, a medida que organiza esta fecunda sinfonía cromática sobre la tela, nos abre la puerta a una región que va materializándose frente a nuestros ojos y nos toma por completo. En este singular espacio, son muchas las fronteras que desaparecen, se fusionan, conviven, se entremezclan y corren así el telón que oculta la falsedad intrínseca de esta limitada idea de dualidad que ha dado forma al mundo que habitamos. Clelia nos regala una nueva y delirante verdad donde la brecha entre pasado y presente, figuración y abstracción, modernidad y antigüedad, entre otras tantas, no existe. En esta experiencia estética que la artista nos convida, no existe tampoco el espacio como lo conocemos. Hay transiciones, saltos, cambios de escala, marchas y contramarchas que transitamos como quien transita una frondosa selva onírica: con total y absoluta naturalidad. Se nos va el espíritu atado a la mirada, imposibilitado de resistir el goce de la paleta que Clelia nos regala y en el tránsito por este universo tan real y tan fantástico a la vez, aprendemos sobre el coraje de desafiar lo real. Aprendemos que hay infinitos mundos en este mundo y que no es utópico soñar que pueden acompañarse con deleite y alegría. Aprendemos, también, que no hay ruptura posible entre los fragmentos y el todo: hay tan solo nuevas totalidades que no sabíamos ver. Aprendemos a confiar en la realidad que encarnan las ilusiones y a desconfiar únicamente de la ilusión del tiempo. El pulso que anima la paleta y la pintura de Clelia es el pulso que anima la vida, esa vida que no conoce restricciones, que no se ocupa de mirar si nace de los escombros o del más sutil de los estratos: nace y eso es todo. Nace como nace, brota y florece la pintura de Clelia, sin cuestionamientos, sin reproches, sin dudas. Nace con la certeza de que su destino es la luz y hacia ella se dirige. Nace y se ofrece con determinación, con fuerza, exuberante, gozosa, alegre. Nace como nace la poesía.”

La invitación para todas las comunidades es para los días 27/9 (Bragado) 28/9 (Chacabuco) y 29/9 (Mercedes) a partir de las 19,30hs. La exposición podrá visitarse hasta el 20 de octubre