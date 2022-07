En el marco de sus 50 años el Círculo de Periodistas Deportivos entregará distinciones

Deportes



Este lunes 25 es la fecha de fundación de la entidad que ha reconocido al deporte por intermedio de los trabajadores de prensa de distintas épocas. Buscando no dejar en el olvido la fiesta del 2019 habrá entrega de diplomas. El presente año tendrá su fiesta a futuro.



Un 25 de Julio 1972 se fundaba el Círculo de Periodistas Deportivos de Mercedes, entidad actualmente afiliada a la FAPED, que acaba de cumplir sus 50 años de vida. Fue en aquel entonces, que Américo Altavista (secretario de prensa de al Liga) junto Felipe Ponce (diario El Orden), Miguel Demergaso de la naciente Oral Música Hogar, Raúl Sosena de La Hora y Oscar Pozzi, charlan detrás de un arco de la Liga Mercedina y, dado que ya eran varios, se proponen crear un Círculo de Periodistas Deportivos en Mercedes.

Invitaron a Pedro Pasquinelli, Jefe del Departamento de Educación Física de la Región, para constituirse la Junta Promotora y redactar un estatuto más tramitar la Personería Jurídica. Esa Junta Promotora la firmaba Raúl Sosena y ya en regla, cuando hubo que realizar una asamblea electiva, Américo Altavista fue elegido como elprimer presidente del Círculo.

En referencia a la actualidad, David Valerga reemplaza a en el cargo a Ariel Musante y en las últimas semanas tras reuniones se han tomado decisiones. La pandemia no permitió realizar la 34° Fiesta del Deporte versión 2019, que iba a gestarse en marzo de 2020. Con ello y buscando no dejar a la deriva las ternas realizadas más reconocimientos, en diferentes momentos serán entregados diplomas a los que sobresalieron en el 2019.

Por otra parte, al casi no existir actividad deportiva en el 2020 y escasa fue la propuesta del 2021, la siguiente Fiesta del Deportes de manera presencial ya será una vez concluido el 2022, un año que en lo que se lleva atravesado abunda el deporte.



Ternas

Ajedrez: Alejandro Altieri, Eduardo Pietrafesa y Francisco Viola (ganador).

Atletismo Especial: Francisco Alvarez, Carlos Barrionuevo y Romina Fernández (ganadora).

Atletismo: Débora Martinelli (ganadora), Diego Coria y Hernán Cestari.

Atletismo Menores: Milena De Grutola, Agustín Chacar y Solano Marenco (Ganador).

Automovilismo: Javier Funcia, Federico Fucci (ganador) y Leandro Ilariucci.

Básquet Mayores: Diego Lara, Matías Zumpano (ganador) y Sebastián Zunino Sampedro.

Básquet Menores: Tomás Beyer, Juan Borurdieu (ganador) y Gabriel Valicinte.

Beach Voley: Isabel Lugmer y Gabriela Pérez, Agustín Moles y Maximiliano Cross (ganadores), Juan Ignacio Mattys y Mariano Azuaga.

Bochas: Alberto Mosca (ganador), Antonio Rosello y Claudio Portillo.

Cesto: Juan Manuel Chiesino, Tomás Lima y Emilia Villareal (ganadora).

Ciclismo: Darío Oliva (ganador), Gino Tornesse y Jorge Morales.

Colombófilas: Guillermo y Juan Lucy, Dagnino y Moleres (ganadores), Adrián Rolheisser.

Cinco Quillas: Guillermo Córdoba, José Bourdieu y Pablo Picasso (ganador).

Equitación: Fátima Averame, Catalina Revello y María Paz Rey Pruzzo (ganadora).

Fútbol femenino mayores: Paula Agüero, Magdalena Ruiz y Belén Lucero (ganadora).

Fútbol Infantil: Felipe Chidíchimo (ganador), Franco Savic y Lorenzo Cejas.

Fútbol de Primera: Nicolás Contardi (ganador), David Brísoliz y Francisco Bidone.

Futsal: Mariano Ramos, Diego Martínez y Matías Benítez (ganador).

Gimnasia Aeróbica Deportiva: Abril Babino, Clara Chiesino (ganadora) y Delfina Balbi.

Gimnasia Artística: Tomás Meda, Delfina Balbi y Sofía Velfani (ganadora).

Golf: Facundo Barnetche, Gonzalo Barnetche y Manuel Ojeda hijo (ganador).

Handball mayores: Bruno Saion (ganador), Iván Gallo y Catalina Domínguez.

Handball Menores: Candelaria Gaiera (ganadora), Jerónimo Denapole y Marina Cieri.

Hockey Mayores: Natalia Toranza (ganadora), Giuliana Storelli y Celeste Baña.

Hockey Menores: Florencia Paglieri (ganadora), Milena Zurita y Pilar Biagini.

Karting: Valentino Simionato (ganador), Ezequiel Pais y Juan Pérez.

Motociclismo: Juan Pablo Rossello (ganador), Juan Pablo Pina y Santiago Scasso.

Natación Mayores: María Laura Mangoni (ganadora), Daniel Barros y Mariano Lima.

Natación Menores: Abril Alterino Perazzo (ganadora, Daniel Fisher y Simón Bugarín.

Paddle: Mario Clavelino y Luciano Ballesteros, Tomás Vázquez y Benjamín Hassan, NatalioNicodemo y Juan Falabella (ganadores).

Pesca: Sebastián Di Filippo, Sergio De Grutola (ganador) y Zoe Bomaggio.

Polo: Manuel Bereterbide, Valentino Bagnardi (ganador) e Ignacio Vicente.

Rugby Mayores: Martín Despalanques (ganador), Valentín Botta y Tomás Barsotti.

Rugby Menores: Federico Kasparián, Franco Ameri y Mateo Navarro (ganador).

Rural Bike: Valeria Gómez (ganadora), Carlos Aldecoa y Francisco Cabrera.

Softbol: Ilario Chiacchiarini (ganador), Luca Marcati y Lautaro Costas.

Tenis de Mesa Mayores: Christian Cerrizzo (ganador), Felipe Russo y Hernán De Andrea.

Tenis de Mesa Menores: Esteban Delvecchio (ganador), Franco Lima y Alan Enrique.

Tenis Mayores: Elías Karp, Tomás Russi y Franco Pavoni (ganador).

Tenis Menores: Emanuel Bernier, Augusto Rodríguez y Franco Lima (ganador).

Voley Mayores: Elena Medina Arriagada, Daniel Daguerre y Natalia Paradiso (ganadora).

Voley Menores: Francisca Nirino, Lucina López y Juana Bori (ganadora).



Menciones Especiales

El Círculo de Periodista Deportivos también haresuelto distinguir a instituciones y deportistas entre los que está directivos, son los casos del Mercedes Rugby Club con sus 25 años y Ateneo de la Juventud en el momento de cumplir sus 75 años. Jorge Otamandi (dirigente deportivo), cuerpo técnico del año el Mercedes Rugby Club, Gabriela Semino (entrenadora otrora), José Luis Odda (deportista otrora), Román Gorocito (ciclismo), Chiara Mainetti (atletismo), Estudiantes y Club Mercedes con sus categorías 2005.

Entre otros deportistas Lucía Mitarotonda(hipismo), Federico Kasparian (rugby), “Picha” Fresia (tenis), Lucía Mitarotonda, Marías Belén Rey Pruzzo (hipismo) y Ignacio Asenso (tenis). Torneo Nacional de torball en Mercedes, fútbol inclusivo, Germán Dimaro y Francisco Pontón (automovilismo), Cecilia Falabella (tiro con arco), Juana Cángaro y Nazarena Viola (fútbol femenino), Tito Federal Mercedes, fútbol amputados, Maxi Mercedes (básquet), Stefanía Pisani y Lara Mancusi (gimnasia), Conociendo La Paloma Mensajera (programa radial) y De Rabona (programa radial).