El Teatro Argentino se viste de gala con una nueva propuesta

El reconocido ciclo teatral «Los Jueves en el Argentino» continúa su misión de acercar lo mejor del teatro a la comunidad mercedina.

Impulsado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Mercedes, el programa presenta hoy jueves 11 de septiembre la obra «Se me murió entre los brazos», una comedia negra que promete risas y reflexión.

La función, que se llevará a cabo a las 20 horas en el Teatro Argentino, es una iniciativa conjunta con el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. La entrada será libre y gratuita, sujeta a la capacidad de la sala.

«Se me murió entre los brazos», escrita por Alberto Drago, es una comedia negra en dos actos que explora la vida de dos hermanas, Mecha y Nestina. Ambientada en la década de 1970, la obra nos sumerge en la cruda realidad de dos docentes jubiladas que han sacrificado su juventud por un padre ultraconservador. Tras su fallecimiento, emergen frustraciones, viejos rencores y una feroz competencia, dando lugar a un inesperado resurgir de sus sueños de amor.

La obra, fusiona a la perfección el humor y el drama, se presenta como una oportunidad para disfrutar de una velada teatral de alta calidad. El Teatro Argentino, un espacio de encuentro y disfrute para la comunidad, invita a los vecinos a ser parte de esta experiencia cultural. «Ir al teatro siempre es un buen plan, porque nos hace bien», destacan desde la organización.

Quienes deseen asistir podrán retirar sus entradas en la boletería del teatro. Se recomienda llegar con anticipación.