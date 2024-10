El gremio de la AFIP se planta ante la reestructuración

La Unión de Personal Superior de la AFIP rechazó la disolución del organismo, advirtió que no tolerará despidos ni recortes salariales y pidió respeto a la estabilidad laboral.

La Unión de Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (UPSAFIP) expresó su rechazo a la disolución de la AFIP, medida anunciada por el Gobierno en el marco de su plan de reducción del Estado, y advirtió que no tolerará despidos ni recortes salariales que afecten a sus afiliados. » No permitiremos que se vulneren los derechos de los trabajadores, que gozan de la estabilidad consagrada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional», afirmó el gremio en un comunicado difundido este lunes.

El anuncio de la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en reemplazo de la AFIP, fue presentado por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien detalló que la nueva entidad busca simplificar la estructura estatal y ahorrar 6.400 millones de pesos anuales. Esta reestructuración implica la desvinculación de 3.155 empleados que, según el Gobierno, fueron incorporados irregularmente durante el último gobierno kirchnerista, además de una reducción significativa de los niveles jerárquicos.

Pese a estas medidas, el gremio UPSAFIP enfatizó que no aceptará despidos arbitrarios basados en cuestiones políticas ni en ninguna otra causa que no esté debidamente sustentada por un sumario administrativo con resolución firme. «La reducción de cargos políticos no debe traducirse en la persecución o desvinculación injustificada de trabajadores», advirtieron en el documento.

En cuanto a la reducción de salarios, el sindicato también se manifestó en contra, señalando que tanto la Constitución Nacional como el convenio colectivo amparan los derechos salariales de los empleados. «No permitiremos ninguna forma de afectación a los haberes», remarcaron.

Por último, el sindicato felicitó la designación de Andrés Gerardo Vázquez como nuevo titular de la Dirección General Impositiva (DGI), destacando que es afiliado a UPSAFIP y cuenta con una trayectoria de más de 30 años en la entidad. «Esperamos reunirnos pronto con él para lograr puntos de coincidencia sobre la dirección del organismo», concluyeron.

El contexto del anuncio oficial también incluye la designación de Florencia Misrahi como directora de la nueva ARCA y de José Andrés Velis como titular de la Dirección General de Aduanas (DGA). Según el Gobierno, esta reestructuración tiene como objetivo eliminar los privilegios del pasado y mejorar la eficiencia y transparencia en la administración de los recursos estatales.