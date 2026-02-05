El Dubarry anunció la ampliación del servicio de Pediatría

El Hospital Zonal General de Agudos “Blas L. Dubarry” de Mercedes contará con atención integral dirigida a bebés, niños y adolescentes de hasta 14 años.

El objetivo de fortalecer la asistencia a la infancia en la región. Además, se inició una campaña especial para aptos físicos necesarios para el comienzo en la escolaridad, se brindarán turnos habilitados durante febrero y marzo, coordinados por especialistas del área. La iniciativa tiene el objetivo de facilitar los controles de salud requeridos para el ciclo lectivo, tanto de rutina como vinculados a actividades deportivas o educativas.

La estrategia en cuestión, busca garantizar la cobertura médica completa desde el nacimiento hasta la adolescencia e integrar estos servicios al resto de la oferta del sistema de salud pública local.