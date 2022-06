Eduardo «Wado» de Pedro respaldó a Rodrigo Rey en La Plata 

EN EL PREDIO DE ESTANCIA CHICA

El ministro del Interior, Wado de Pedro visitó este sábado al arquero Rodrigo Rey y dirigentes de Gimnasia y Estudiantes tras los ataques verbales sufridos por el arquero del Lobo durante el clásico platense que hacían referencia a su disfluencia en el habla.

Del encuentro llevado a cabo en Estancia Chica, el predio de Gimnasia y Esgrima La Plata, también participaron representantes de la Asociación Argentina de Tartamudez y jóvenes que padecen disfluencia, con el objetivo de compartir experiencias personales y generar un espacio de concientización contra el maltrato, la discriminación y el bullying.

«Se le dijo a la gente que queremos tener una sociedad mejor, con empatía y solidaridad y que nadie quiere ser cómplice del maltrato» destacó el funcionario nacional, quien convive con la misma disfluencia.

En esa dirección, Wado de Pedro explicó: «Hoy, los dos clubes, abordaron esta problemática diciéndole a todos que queremos tener una sociedad mejor, que no queremos ser cómplices de estos hechos, que vamos a participar y vamos a generar todos los hechos que tengamos que generar para que haya conciencia y podamos tener una sociedad con valores», reafirmó.

El Ministro, quien viene desarrollando distintas campañas a lo largo del país para luchar contra el flagelo del bullying y el acoso en todas sus formas, explicó que «decidimos encarar este desafío a raíz de lo que pasó con Rodrigo tras el partido. Entendemos que el mensaje a los jóvenes de todos los clubes es que si están sufriendo maltrato, bullying, acoso, lo primero es contarlo como lo contó él en los medios».

En ese marco, destacó la importancia de «ponerlo en palabras, no quedártelo. Después un mensaje al resto de la sociedad para que no seamos espectadores: ni avalar, ni reírse, ni apoyar situaciones que tengan que ver con maltrato y con bullying. Cuando vean una situación de maltrato hay que acudir, hay que frenar, hay que abordar la situación, hay que ponerse al lado de la persona que sufre y no quedarse como un espectador».

A su turno, el arquero de Gimnasia Rodrigo Rey aseguró que «esto que realizamos con Wado no es más que tomar conciencia de que son actos que no están buenos, de que como sociedad podemos crecer mucho más en cuanto a eso».

A su vez, señaló: «la burla no suma ni es buena para nadie, y tenemos que aprender que entre todos podemos hacer una sociedad en la que, ya sea que se tenga la dificultad que se tenga, nos podamos sentir parte, bien, cómodos, y que nadie tenga que reprimirse a nada».