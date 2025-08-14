Coparticipación: PBA continúa su reclamo

A través de un posteo del ministro de Economía provincial, Pablo López, la gestión de Axel Kicillof dio cuenta de la magnitud del impacto de lo que denominan “la asfixia financiera” de del gobierno nacional.

Según cifras relevadas por la provincia, en 2024, “la caída de la coparticipación resultó: -10,9% El recorte de las transferencias obligatorias fue bestial: -81,7%” según se alertó.

López señaló que PBA “sufre como ninguna el ajuste anti-federal del Gobierno nacional” y detalló que la pérdida económica equivale a 3,5 billones de pesos.

«El perjuicio que no es a un Gobernador ni a un partido, sino a 17 millones de bonaerenses”, agregó el ministro bonaerense.

Comparaciones

Entre las comparaciones realizadas afirmó que la magnitud de la pérdida estimada equivale a ocho meses de salarios docentes, más de 4 años del Servicio Alimentario Escolar (SAE) más de un año de coparticipación a los municipios, 4 meses de pago de salarios provinciales, dos años del presupuesto provincial en salud, la compra de 5 mil patrulleros, 3500 ambulancias, la construcción de 1500 escuelas o de casi 3 mil kilómetros de ruta nueva.