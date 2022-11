Con eje en seguridad, Rodríguez Larreta recorrió la primera sección electoral

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, recorrió este jueves los municipios de San Miguel y José C. Paz.

La agenda del mandatario incluyó un encuentro con vecinos en ambos municipios para interiorizarse por las preocupaciones y demandas locales. En San Miguel lo acompañó el referente local, Max Perkins, mientras que en José C. Paz Larreta estuvo junto a la diputada nacional Graciela Ocaña, al referente local Ezequiel Pazos, y a los concejales Alexis Livora, Susana Ulloa, Daniel Teseira, Fabricio Cheiro (CC-ARI) y Haroldo Villafranca (UCR).

“Vengo a escuchar a los vecinos, a conocer sus problemas e inquietudes; la mayoría en torno a la inseguridad”, contó Rodríguez Larreta, tras reunirse con los más de 100 vecinos que se congregaron a la mañana en un café de la Av Perón en San Miguel, y a la tarde en José C. Paz.

Sobre José C. Paz en particular, sostuvo que se trata de un municipio muy necesitado. “Son muchos años de que gobiernen los mismos. José C. Paz necesita una transformación en serio, necesita trabajo, necesita una mejor educación” remarcó el funcionario, quien además afirmó que está trabajando junto a Santilli y a Pazos en un plan para la provincia y para la localidad en particular. “No existen las soluciones mágicas, las transformaciones se logran con un plan, con método, con esfuerzo y trabajando mucho” cerró el mandatario.

Graciela Ocaña por su parte, manifestó: “la falta de seguridad es un reclamo constante de todos los bonaerenses. Faltan policías, falta coordinación con la Justicia y a los vecinos no los escuchan; eso tiene que terminar”.

Por su parte, Ezequiel Pazos, sostuvo: “Hay muchos problemas; hay una enorme deuda con la infraestructura de agua, cloacas. Y en todos los barrios la inseguridad es la principal preocupación.” Pazos agregó que junto a Horacio se dedicaron a “escuchar, para saber lo que hay que hacer y establecer las prioridades para tener un plan para cambiar José C. Paz.”

En San Miguel, Rodríguez Larreta mantuvo un almuerzo con los dirigentes bonaerenses de la primera y tercera sección electoral: Agustín Forchieri, Ezequiel Pazos, Lucas Delfino, Martiniano Molina, Ramiro Tagliaferro, Guillermo Viñuales y Pablo Alaniz. Por último, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires visitó, en José C. Paz, un centro comunitario que se dedica a la acción solidaria e infantil.