Comisión de Vecinos reclamó nuevo acuerdo por el Peaje de Olivera

Tarifa Bonificada para Mercedinos

Tras al aumento que llegó al 150 por ciento en las cabinas de Olivera, integrantes de la comisión de vecinos solicitaron apoyo política para lograr reflotar el viejo convenio de 2004. También pidieron por el inicio de las obras en la autovía Mercedes – Suipacha.

El pasado lunes en la sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante hubo tres bancas participativas. Una de ellas tuvo que ver con el reclamo por el incremento tarifario que se produjo en las diferentes rutas de la red vial argentina. Marcelo Suárez, como vocero de la comisión de vecinos reclamó la puesta en vigencia nuevamente, de un acuerdo ahora con Corredores Viales o Vialidad Nacional, a los efectos de garantizar una tarifa bonificada o especial para los vecinos de Mercedes, que se ven afectados de manera directa por la cercanía de la estación de Olivera sobre la Ruta Nacional 5. “Estamos aquí porque los caminos están mal, las obras paradas y encima aumentó el peaje el 150 por ciento”, manifestó en el comienzo de su ponencia ante los ediles del partido de Mercedes. El vecino que reside en Altamira, anticipó ante las bancadas oficialistas y opositoras, que tenía “para pegarle a todos los gobiernos… pero no lo tomen como algo político sino como un hecho de la realidad”. Repasó que la lucha contra la ubicación y los valores de los peajes, comenzó en los 90, “cuando costaba 3.10 y en ese entonces conseguimos pagar 1.80. Más luego logramos un acta acuerdo allá por enero de 2004, donde teníamos un porcentaje sobre lo que nosotros pagamos… A todas luces pagar la tarifa completa es injusto, especialmente para gente de localidades como Altamira o Goldney que están muy cerca, pero también para todos los mercedinos”. Recordó que el acuerdo se eliminó cuando se habilitó el by pass de Luján, obra que aún tiene algunos aspectos inconclusos. Destacó que había mantenido una reunión con el Ejecutivo Municipal y se había prometido una reunión con el Administrador General de Vialidad, Gustavo Arrieta, quien hace algunos meses estuvo en Mercedes firmando el convenio para el inicio de la autovía entre Mercedes y Suipacha, inicio que aún espera sin mayores novedades. “Nos sacaron ese convenio por un pasaje que no lo terminaron, que no lo hizo el gobierno anterior ni lo terminó este, no solo estoy pidiendo un nuevo acuerdo sino que empiecen las obras, hay vecinos que sufren accidentes especialmente en el tramo hasta Suipacha que es uno de los más peligrosos del trazado”, argumentó. Suárez pidió que terminen con las promesas y hagan las obras. “Tampoco tenemos una audiencia pública para la definición de las tarifas, cada vez que suben el peaje no tenemos ni arte ni parte… Suben el peaje y las obras se pagan aparte con recursos del estado, siempre pagamos nosotros. Es un sistema que está demostrado que no sirve”, añadió. Finalmente el vecino requirió a los concejales, gestiones para llegar a un nuevo acuerdo, “pero que sea para siempre, un convenio que sea para los mercedinos, que quede y no cuando venga uno u otro gobierno, lo saquen… tenemos una oportunidad histórica con los representantes políticos que Mercedes tiene a nivel nacional”, concluyó. Los ediles, como en toda banca participativa, toman nota de los reclamos o solicitudes y ahora se aguarda una respuesta en tal sentido.