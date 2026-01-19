CIRCULAR SIN PATENTE: ¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS?

Conducir un vehículo sin la patente colocada correctamente es una infracción grave que es sancionada en los controles realizados sobre las rutas argentinas. En 2025, la ANSV sancionó a más de 7 mil conductores por este motivo

En 2025, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó y sancionó a 7.235 conductores que circulaban sin patente o con las chapas adulteradas en rutas y autopistas. Ante esta situación, el organismo remarca que la patente debe estar colocada de forma visible y cumplir con las características establecidas por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).

Qué dice la ley

La normativa nacional exige que todos los vehículos —incluidos acoplados y semirremolque— tengan sus chapas patentes colocadas, visibles, legibles y sin ningún tipo de aditamento. También establece que, si un vehículo circula sin patente o la lleva en un lugar incorrecto, no puede continuar su marcha hasta regularizar la situación.

Una práctica que evidencia desapego por las normas

El uso correcto de las patentes en cada vehículo es supervisado en los controles que la ANSV realiza en todo el país, y la multa por circular sin la chapa identificatoria puede llegar a 1.800.000 pesos, según la jurisdicción.

Cabe remarcar que el Gobierno Nacional anunció en septiembre de 2025 la regularización de la distribución de chapas patentes, luego de normalizar el proceso para la provisión adecuada y estable de patentes metálicas en todo el país.

¿Cuáles son las excepciones para circular con patente provisoria de papel oficial?

Solo en caso de robo, hurto, pérdida o deterioro, se podrá circular con la patente provisoria de papel oficial por hasta 60 días.

Una infracción grave

Además de ser una infracción grave, circular sin dominio afecta la trazabilidad del vehículo y dificulta su identificación en casos de siniestros viales, lo que implica un riesgo adicional para los sistemas de control.

También se registran casos de conductores que retiran o esconden la patente para evitar multas por exceso de velocidad, una conducta que no solo está sancionada por la normativa vigente, sino que además es una de las acciones que refleja mayor desapego por las normas de tránsito.

Circular sin patente no es una falta menor: es una conducta que vulnera las reglas más básicas de convivencia vial. La identificación del vehículo es una obligación que no admite excusas.