“Cine al Barrio” llegó a Mercedes con talleres de cine comunitario

Niños y niñas de Mercedes vivieron una serie de jornadas repletas de aprendizajes y entretenimiento, desarrollando su propia experiencia en el séptimo arte.

Esto fue a través del ciclo “Cine en tu barrio” donde ellas y ellos se convierten en productores de su propia filmación, destacaron desde la dirección de cultura a cargo de Jimena Rivas.

Mercedes fue sede de una nueva jornada de talleres de cine comunitario organizados entre el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires en conjunto con la Defensoría del Público, una iniciativa que busca acercar el lenguaje audiovisual a los vecinos y vecinas de distintas localidades bonaerenses.

El proyecto propone que los participantes no solo aprendan las herramientas necesarias para realizar una película, sino que además produzcan íntegramente su propia obra audiovisual, la cual será presentada en el Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires.

En Mercedes participaron niños y niñas de distintos barrios, entre ellos Blandengues, Almafuerte y Obrero, según explicaron desde la Dirección de Cultura quien trabajó y articulo con la Dirección de Niñez, quien tuvo una destacada presencia en el espacio, acompañando y guiando también a las y los niños.

A lo largo de los encuentros, los asistentes se adentraron en las distintas etapas de la producción cinematográfica y en los múltiples roles que hacen posible una película: dirección, guion, actuación, trabajo técnico, vestuario, entre otros. Esta propuesta fomenta la participación activa de la comunidad y el desarrollo de capacidades creativas, consolidando al cine como una herramienta de integración y expresión colectiva.