¿Capadocia?. No, Mercedes, y el colorido festival de globos aerostáticos

El festival “Buenos Aires Flota” llega a Mercedes, para ofrecer una propuesta única y colorida para vivir en familia.

El encuentro tiene como fin llenar el cielo de color, mediante un espectáculo que promete sorprender a visitantes de todas las edades.

El espectáculo será únicamente visual desde la tierra, es decir, los visitantes no podrán subirse a los globos aerostáticos, pero, sin dudas, se trata de una experiencia distinta.

El encuentro tendrá lugar el próximo 1° de noviembre y si bien “Buenos Aires Flota 2025” es un festival de globos aerostáticos, tendrá además un despliegue de actividades imperdibles.

El evento comenzará a las 15hs y se extenderá hasta las 23hs. Los globos realizan su inflado al atardecer, pasando a brindar un show visual de globos y vuelos cautivos (atados en tierra). El show visual culmina con el Night Glow, un espectáculo de luces y colores que se enciende con la llegada de la noche.

Además, habrá Paseo de Autos Clásicos, Paseo Aeronáutico, Desfile de Paramotores, Bandas en vivo, Parque Inflable y otras atracciones.

Organizado por Flota Tour, el evento se llevará a cabo en el Parque Nuevo. La entrada puede adquirirse a través de Ticketek y cuestan desde $17.250