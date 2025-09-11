Capacitación en el Hospital Blas L. Dubarry para personal y estudiantes de enfermería

En el marco de las instancias de formación continua que impulsa el Hospital Blas L. Dubarry, se desarrolló en el aula de formación docente una jornada destinada a personal de enfermería de todos los servicios.

La capacitación estuvo a cargo del Dr. Daniel Zazzerón, quien abordó en profundidad temáticas vinculadas a curaciones en heridas infectadas, ostomías, ubicación y cuidados de drenajes.

De la actividad participaron también aspirantes de la carrera de enfermería, reafirmando el rol del hospital como institución formadora.

Desde el Hospital Blas L. Dubarry destacaron: “Somos hospital escuela y seguimos apostando a la capacitación continua como una herramienta fundamental para mejorar la calidad de la atención de salud de nuestra comunidad”.