Axel Kicillof inauguró el Jardín de Infantes Rural N°7 de nuestra ciudad

VISITA OFICIAL

El gobernador bonaerense se presentó en nuestra ciudad en el marco de una visita oficial, en relación a la apertura de un establecimiento educativo en La Verde y la puesta en funcionamiento de las nuevas oficinas del Registro Civil Mercedes.

Además, del acto inaugural educativo fueron parte el jefe comunal Juan I. Ustarroz, el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni. Posteriormente, se pusieron en marcha las nuevas oficinas del Registro Civil, en donde se firmó el convenio “Mi identidad mi derecho”, junto a la Ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez.

Al respecto, mencionó a los presentes “veníamos simplemente a inaugurar un Registro Civil que cerró el gobierno de Vidal y que era necesario para Mercedes, algo muy emblemático”, y agregó “estuvimos en un jardín rural que inauguramos a nuevo, en un edificio que también había sido cerrado durante la época de Vidal. Hay que creer en nuestra realidad rural, que son siempre localidades que necesitan un espaldarazo pues si no los pibes y las pibas no pueden formarse, no pueden prepararse, y hemos visto muchos ejemplos de avances con la escuela pública, jardín, primaria, secundaria y universidad”.

Por su parte, Santiago Revora, secretario de Asuntos Municipales, comentó: “para nosotros es inversión y no gasto, por más que los que vayan a asistir a la escuela sean cuatro nenes y nada más. Para el Estado provincial eso es una inversión. Y aquí en el Registro Civil histórico de nuestra ciudad, les recomiendo a los vecinos que pasen porque quedó lindísimo”.