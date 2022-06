ANSES: miles de mercedinos beneficiados por la asistencia económica

SEGUNDA MITAD DEL REFUERZO

La Administración Nacional de la Seguridad Social continúa con políticas de apoyo que impactan en millones de argentinos. El Refuerzo de Ingresos, una asistencia económica de $ 18.000 que se otorga en dos cuotas iguales de $ 9000, una ya se hizo en el mes de mayo y la otra se realiza entre el 15 y el 30 de junio según la terminación del DNI.

Este acompañamiento del Estado incluye a los trabajadores informales no registrados, empleadas domésticas y monotributistas de las categorías más bajas (A y B) que hayan resultado aprobados, las mamás de la Asignación Universal que cumplan con el análisis socioeconómico, Personas jubiladas y/o pensionadas con ingresos de hasta 2 jubilaciones mínimas

En nuestra ciudad son muchos los mercedinos que están dentro de estos beneficios:

Refuerzo de ingresos a jubilados/as y pensionados/as el cual alcanzó a 10.090 vecinos con una inversión total de $118,0 millones de pesos. Y alcanzó a Jubilados/as y pensionados/as del SIPA; Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y Titulares de la PUAM.

El Refuerzo de ingresos para trabajadores/as alcanzó a 9.529 vecinos, lo que significó una inversión total de $85,8 millones de pesos.

Al respecto, Carlos Garro, jefe Regional de ANSES Bonaerense IV señaló: “Estamos satisfechos con el trabajo que venimos haciendo en Mercedes, la pandemia y problemáticas que dejó el anterior Gobierno, hacen que estas ayudas no sólo brindan contención a los vecinos y las familias, sino, además, potencian la economía local” y agregó “son momentos complicados, por lo que estamos constantemente en la calle, dialogando y escuchando a los vecinos para intentar entre todos buscar las soluciones a los problemas que se suscitan en el día a día”.

En ese sentido, Garro afirmó que “tratamos de garantizar que el impacto de la inflación sea lo más leve posible, para de esa manera proteger los ingresos de los trabajadores y jubilados”.

Además de los 7.5 millones de trabajadores informales, trabajadoras de casas particulares y monotributistas de las categorías a A y B que reciben este refuerzo, unos 6.1 millones de jubilados cobraron un extra de $12.000, en complemento con los $6.000 que ya habían cobrado.