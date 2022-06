All Boys Solidario y su campaña Frío Cero

SOLIDARIDAD

Este año de manera conjunta con el Club Vélez Sarsfield el 9 de julio se realizará una recorrida solidaria brindando abrigos, frazadas, aguas y alimentos a personas en situación de calle.

Desde All Boys Solidario anunciaron el inicio de la Campaña Frío Cero junto a Velez Social. Adelantaron que el día 9 de julio realizarán una recorrida solidaria repartiendo abrigos, frazadas, aguas y alimentos a personas en situación de calle. No obstante, invitan a los vecinos que quieran donar estos elementos que luego serán distribuidos que los contacten.

“Hasta el 26 de junio estará juntando y luego saldrá en equipos a repartir ropa de abrigo y una vianda de guiso caliente”, informaron desde All Boys Solidario que solicitaron frazadas, abrigos, agua mineral y enlatados que no precisen cocción. Estas donaciones serán recibidas en la Oficina de Socios de All Boys y en la Farmacia Asenzo de calle 11 y 106.