All Boys solidario lanza la campaña “voy por vos”

*Voy Por Vos*

Es una Campaña que realiza All Boys Solidario, en pro de visibilizar la Distrofia Muscular de Duchenne.

Desde All Boys Solidario de Argentina, y para todo el Mundo Realizamos la campaña «Voy por vos», centrada en concientizar y Visibilizar todo sobre la Distrofia Muscular de Duchenne y así potenciar la búsqueda de una cura.

A pesar de su minoritario alcance, la Distrofia Muscular de Duchenne es una enfermedad progresiva, dañina, letal, y que no tiene cura. Justamente estamos en busca de resolver esa patologia son nuestros objetivo y propósito en All Boys Solidario en la campaña «Voy por vos», centrada de concientizar al respecto y potenciar la búsqueda de un método de sanación, a la DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE. Gracias a los países que se comprometieron y Adhieren a *Voy por Vos* México,Nicaragua, Venezuela,Colombia,

Ecuador,EEUU,Reino Unido,Chile , Francia y Cuba .

Algunos de los que adhieren son

Esteban Bullrich. Soledad Silveyra. Facundo Manes. Martin Perazzo. Osvaldo Principi.

Lionel Messi.

Sergio Lapegüe Claribel Medina entre otros.