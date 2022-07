Agrale anunció que se paraliza su producción hasta fin de año  

FALTA DE DÓLARES

Agrale, la reconocida terminal que fabrica camiones y buses que se encuentra en nuestro

distrito envió un comunicado informando a sus proveedores que suspenderá la

producción en Argentina hasta fin de año.

La empresa informó que se encuentra en contacto con varios organismos, públicos y

privados intentando destrabar operaciones de pagos al exterior ya que durante los

últimos diez días todas sus presentaciones fueron rechazadas por el Banco Central,

impidiéndole obtener los dólares necesarios para su operación.

El 16 de junio el Banco Central reglamentó un instrumento de emergencia ante la falta de

divisas para que las automotrices traigan dólares para sus autopartistas que se

complementó once días después con otra medida que apuntó a un Cepo importador con

nuevas reglas para el mercado.

Agrale se encuentra a la espera de la normalización de la situación aunque avisó que no

está en condiciones de programar su producción correctamente para los próximos

meses.

Dicha incertidumbre sumada a la falta de componentes que veníamos sufriendo y esta

medida no ha hecho más que acentuar, nos ha obligado a llevar a 0 (cero) nuestra

programación hasta fin de año hasta tanto recibamos mayor claridad sobre cómo

debemos actuar, qué es lo que podemos realmente proyectar, en este nuevo declara el comunicado.

El mismo también informa que la intención de la empresa es retomar la producción lo

antes posible, lo que dependerá de los tiempos de las autoridades y la red de

proveedores.