AEFIP Mercedes reunió a jubiladas y jubilados en una jornada de encuentro y compañerismo

AEFIP Seccional Mercedes celebró el pasado 22 de septiembre el Día de las y los jubilados con un almuerzo realizado en la ex Casa Anús, en Mercedes, que reunió a compañeras y compañeros jubilados de la Seccional.

Durante el encuentro, el Secretario General de AEFIP Seccional Mercedes, Juan Martín Andrés, dirigió unas palabras a los presentes y destacó la importancia de seguir generando espacios para encontrarse, compartir y mantener los vínculos construidos a lo largo de tantos años.

Andrés puso especialmente en valor la participación de quienes hacen posible este tipo de jornadas y señaló que lo central es “el encuentro, la camaradería, el seguir sintiéndonos parte de un colectivo”. En ese sentido, remarcó que para la conducción de la Seccional existe una decisión clara: “es un colectivo en el que estamos todos”.

También se refirió a los lazos que se fueron construyendo durante la vida laboral. Compañeras y compañeros que compartieron mucho tiempo en dependencias, oficinas y distritos mantienen hoy esos vínculos vivos a través de estos encuentros y de otras actividades que continúan compartiendo.

En ese marco, Andrés destacó la importancia de sostener espacios de encuentro y solidaridad, y señaló la necesidad de recuperar algo que muchas veces se pierde en la vida cotidiana: “el amor, el encontrarse, la solidaridad”.

“En este momento donde desde el gobierno nacional a las y los jubilados/as les sacan tantas cosas y se los golpea, nuestra intención es ir por el contrario, seguir juntos y reconocerlos siempre en igualdad con las y los compañeros activos/as”, resaltó el Secretario General de AEFIP y completó afirmando que “seguir reconociendo a los y las compañeras que hoy se encuentran en el estadio de jubilados, pero que están en el mismo camino que venimos recorriendo nosotros, es una decisión política de esta seccional que vamos a seguir manteniendo”

Desde el gremio destacaron que la jornada permitió volver a reunir a compañeras y compañeros de distintas localidades que agrupa la región, que compartieron años de trabajo y que continúan participando de distintas actividades de AEFIP Seccional Mercedes, manteniendo el vínculo y el sentido de pertenencia más allá de la etapa laboral.