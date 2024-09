AEFIP Mercedes realizó un emotivo encuentro por el día de las y los jubilados

El pasado 20 de septiembre, la Comisión Directiva de AEFIP Seccional Mercedes, organizó la celebración por el día de las y los jubilados de la institución fiscal. El encuentro se desarrolló en el Salón de eventos Anús, donde se disfrutó de un almuerzo, música y sorteos sorpresas.

Participaron afiliados y afiliadas jubiladas del ámbito de toda la Seccional, pertenecientes a varias localidades que comprende la Seccional, como Mercedes, Bragado, Chivilcoy, Luján, Pilar, Escobar, Zárate, San Pedro, San Nicolás y Pergamino.

El Secretario General de AEFIP Mercedes, Juan Martín Andrés indicó que “como siempre desde la Seccional, junto a toda la Comisión Directiva, es un orgullo y un honor poder agasajarlos en su día, poder estar presentes y compartir con ustedes”, y continuó agradeciendo “especialmente a los compañeros/as jubilados/as que se hacen cargo de llevar la tarea desde la Comisión de Jubilados/as y también a los integrantes de la CD que trabajan en equipo para llevar adelante este encuentro, como también los viajes y salidas recreativas. Esto demuestra claramente un trabajo en equipo y en ese equipo los y las jubiladas son parte importante”.

Asimismo, Andrés destacó: “Nosotros nos reconocemos en el camino en el que ustedes nos van dejando y vamos tratando de seguir adelante con el mismo ímpetu, dejándoles a todos esa consciencia y ese querer de trabajadores fiscales a las nuevas generaciones”.

También, en su discurso, el Secretario General se refirió a la situación actual: “Claramente estamos en un momento complicado, donde venimos con un congelamiento salarial y demás complicaciones en este querido organismo que ustedes tanto defendieron. Hoy nos toca a nosotros defender con mucha ahínco un convenio colectivo fruto de la lucha de compañeros que están aquí presentes, con un sentido solidario de lucha y unión para dejarles derechos a las compañeras y compañeros que siguen”.

“Quiero reflexionar algo que nos decía el Papá Francisco, – sobre una sociedad que no cuida a sus niños y ancianos no tiene esperanza-, nosotros en el trabajo niños no tenemos, pero si compañeros/as mayores y este es el homenaje y la manera que sentimos y entendemos que se debe tratar a las y los jubilados de nuestro organismo y de todo el país” finalizó Juan Martín Andrés.