AEFIP Mercedes homenajeó a sus jubilados en su día, con un emotivo encuentro

Como todos los años, desde el ejercicio en funciones de la actual comisión directiva de AEFIP Seccional Mercedes, este 19 de septiembre se realizó una celebración por el Día de las y los Jubilados de la institución fiscal. La misma se efectuó en el Salón de Eventos ex casa Anus, a partir del mediodía.

En el marco de una gran participación, donde se reunieron afiliados jubilados de diversas localidades comprendidas por la Seccional, entre ellas Mercedes, Bragado, Chivilcoy, Luján, Pilar, Escobar, Zárate, San Pedro, San Nicolás y Pergamino, además de compartir un almuerzo, se realizaron distintas actividades que completaron la jornada, como un taller de zumba y un campeonato de truco.

Todos los integrantes de la Comisión Directiva de AEFIP Seccional Mercedes dijeron presente en el encuentro, y en un momento se subieron al escenario, momento en el cual el Secretario General Juan Martín Andrés brindó unas palabras, donde saludando y agradeciendo a los presentes indicó que es muy lindo “verlos a todos acá y poder compartir este momento”.

“Acá hay una clara decisión y voluntad de toda la comisión directiva que estamos presentes, es que nosotros sentimos que el jubilado es un compañero más, que está en otro estadio, pero que todos estamos en el mismo colectivo, que todos hicimos lo mismo, vivimos de lo mismo, es lo que aprendimos y es lo que nos vamos a llevar, y por sobre todas las cosas, siempre vamos a priorizar la unidad, el vernos, el compartir”, dijo Andrés.

Además, resaltó sobre la importancia de que en los “momentos actuales de aislamiento, debemos fomentar el compromiso, la solidaridad y el diálogo, como lo venimos haciendo”, y remarcó en cuanto al contexto nacional actual que “la verdad no está en la televisión, está en lo que vemos y vivimos cada uno cuando vamos a la farmacia, cuando vamos al supermercado. Hoy más que nunca la lucha es de todos, estamos todos en el mismo colectivo, nos necesitamos todos”.

“Les deseo un muy feliz día en compañía de todas las personas que convivimos tanto tiempo”, finalizó el Secretario General de AEFIP Juan Martín Andrés.