  Provincia advierte “un alerta” por la posibilidad de que surja un “brote de sarampión” 

SALUD

La subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud bonaerense, Leticia Ceriani, dijo que el virus “está circulando en Brasil y en Europa” por lo que “podemos tener casos nuevamente”. Además destacó que “con el uso del barbijo nos protegemos de muchas enfermedades de las cuales hay riesgo de circulación”.

La subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia, en declaraciones radiales manifestó que “hay alarma” por la posibilidad de que surja un “brote de sarampión” en territorio bonaerense.

En ese sentido, la funcionaria recordó que la actual gestión asumió la administración del gobierno en el marco de un brote de sarampión en curso que pudo contenerse aunque “puso a la Argentina en riesgo de perder el estatus de país libre de sarampión”.

En ese marco, explicó que “si bien logramos contenerlo y no perdimos ese estatus, el sarampión está circulando en Brasil y en Europa, lo que nos hace prever que podemos tener casos nuevamente”.

Ceriani contó que venimos de una caída en la cobertura de vacunación en los últimos seis años, de los cuales cuatro fueron producto de la falta de acceso a la vacuna durante el gobierno de Cambiemos, a los que se sumaron los dos años de pandemia. “Por eso estamos trabajando fuertemente yendo a buscar a aquellos que habían dejado pasar el momento de vacunarse”, manifestó, y admitió que pese al esfuerzo “el riesgo no deja de existir”. La funcionaria de la cartera sanitaria detalló que “la triple viral se da a los 12 meses y tiene un refuerzo a los 5 años” y apuntó que “es importante recuperar a aquellos adultos que no se hayan vacunado en su momento”, al tiempo que reveló que “el riesgo más grande está en varones adultos porque tienen una menor cobertura”.

En tanto, sostuvo que “el sarampión es sumamente contagioso” y el virus se comporta de manera similar a la Covid, por lo cual consideró que “es importante sostener el uso del barbijo”. En tal aspecto, precisó que “con el uso del barbijo nos protegemos de muchas enfermedades de las cuales hay riesgo de circulación”.

Por último, remarcó que “no estamos en momento de levantar su uso. Desde la Provincia lo estamos considerando todo el tiempo y queremos ir en esa dirección pero las decisiones que se toman de manera descoordinada, lo único que hacen es confundir a la gente”.