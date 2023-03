Testeos rápidos para detección de VIH y Sífilis

SALUD

Desde el hospital Blas L. Dubarry se realizan los segundo y cuartos jueves de cada mes, de 14:00 a 16:00 horas, estos testeos, en el móvil del SAPS (servicio de área programática y redes en salud) ubicado en calle 33, entre 10 y 12, todo totalmente gratuito.

Laura Paradela, contó “la particularidad de nuestro servicio que se inscribe en el SAPS (servicio de área programática y redes en salud) es la de brindar una instancia en testeos rápidos, que permite en el marco de una entrevista y un testeo, que es una punción simple, tener un diagnóstico rápido, en relación a algunas infecciones de transmisión sexual, en este caso en particular, como son la sífilis y el VIH” y añadió “es muy simple el procedimiento, pero fundamentalmente, brindamos información, pueden hacer consultas, por lo que en estas instancias de las entrevistas, tratamos de entender un poco las dudas de las personas”.

“Lo importante es a través del Estado poder incentivar este tipo de análisis y cuidados para las personas” apuntó e indicó “es muy importante el cuidado previo a una relación, a través de los preservativos, que también son gratuitos y están en todas las salitas o retirarlos en el hospital, siendo, además, uno de los métodos anticonceptivos con mayor efectividad”.

En este sentido, manifestó “los diferentes programas públicos tenemos la responsabilidad de brindar información, porque también, a veces, lo que operan son ciertos mitos o estigmas de que son los jóvenes los que no tienen cuidados y se infectan, y la realidad es que lo que arrojan los resultados es que la población adulta, y más que nada las masculinidades, no acceden a los centros de salud de forma temprana, por lo que necesitamos, desde los centros de salud, generar información clara y espacios de atención, para que las personas sepan que en las instituciones estamos para recibirlos y brindar información y acceso a tratamientos”.