Sigue el 40% de descuento en ferias y mercados con Cuenta DNI

EN NOVIEMBRE

Durante todo noviembre, los clientes del Banco Provincia pueden aprovechar un descuento especial para realizar sus compras en ferias y mercados. Se trata de una promoción del 40 por ciento de ahorro en comercios adheridos que se encuentra habilitada durante todo el mes de agosto con Cuenta DNI.

Según informó la entidad bancaria en su sitio oficial, el beneficio se puede aprovechar todos los días de la semana, tiene tope de reintegro de $2.500 por semana y por persona, y es exclusivo para compras en puestos con la aplicación Cuenta DNI Comercios, pagando con QR.

Es importante tener en cuenta que la promoción del Banco Provincia no aplica a pagos con Tarjeta de Crédito, ni Tarjeta de Débito, ni con QR de Mercado Pago u otras billeteras, ni tampoco aplica a pagos con la función «Transferencia» o «Envío de dinero». Además, el uso de este beneficio, no excluye el consumo de otros beneficios de Cuenta DNI y las promociones no son acumulables.

Según informó la entidad financiera, los reintegros pueden visualizarse a través de los movimientos de la cuenta utilizada dentro de los diez días hábiles de realizado el consumo, que es exclusivo para uso minorista.

Para acceder al beneficio, buscá los comercios adheridos con el material gráfico de la promoción, en los Mercados Bonaerenses y Mercados de Productores Familiares.