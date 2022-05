Reducen en un 86% los tiempos de espera de prótesis en hospitales bonaerenses

Derecho garantizado

Se logró gracias a la creación del Banco de Prótesis y Órtesis del ministerio de Salud. Los y las pacientes pasaron de esperar seis meses o más a 25 días. Las historias.

Con la creación, en noviembre pasado, del Banco de Prótesis Bonaerense, el ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires logró que los y las bonaerenses con cobertura pública exclusiva reduzcan de un mínimo de 6 meses a 25 días la espera de insumos protésicos y órtesis en hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires.

Silvia (63), del barrio platense de Ringuelet, vivió esa transformación en carne propia. Hace más de 10 años tuvo que operarse la columna vertebral y la pierna derecha a raíz de una compleja hernia de disco que le provocaba dolor e inestabilidad. En ese momento, debió esperar un año para recibir las prótesis que necesitaba. En marzo de este año, a raíz de una fractura en la pierna izquierda, fue a atenderse al servicio de traumatología del hospital provincial Rossi. Cuenta que a partir de la consulta médica en el servicio de traumatología y, a través del nuevo Banco de Prótesis bonaerense, “me entregaron la silla de ruedas, el inodoro portátil y el trípode que andaba necesitando en no más de 15 días, estoy muy contenta y agradecida”.

El nuevo Banco, que garantiza el derecho de las personas a estos insumos indispensables para mantener una buena calidad de vida y acceder a ellos de un modo transparente, ágil y eficaz, comenzó a implementarse hace seis meses. En los primeros cuatro se pudieron gestionar 3.600 prótesis en personas que sufrieron afecciones tales como amputaciones, quebraduras, problemas cardiacos y neurológicos, entre muchas otras.

El director provincial de Hospitales, Juan Riera, explicó que el nuevo Banco de Prótesis y Órtesis “viene a saldar la enorme deuda que tenía el gobierno provincial con las personas que requerían prótesis, implantes y órtesis para poder recuperar su salud”.

Para poner en marcha el nuevo Banco y dar respuesta en tiempo y forma, el ministerio de Salud aumentó en un 400 por ciento la inversión en estos insumos y hoy cuenta con 450 tipos diferentes de insumos protésicos.

Las prótesis son, por lo general, un elemento artificial que reemplaza alguna parte del cuerpo, por ejemplo una pierna, un brazo o una válvula cardiaca, mientras que una órtesis en cambio, es un insumo que sirve de apoyo o refuerzo para mejorar una función o estructura como las muletas, los andadores, los trípodes y las sillas de rueda.

Las historias

Silvia de La Plata es paciente del hospital Rossi, tiene 63 años y es madre de ocho hijos. Aunque ya pasaron 16 años, no se olvida de los doce meses de espera y padecimientos que vivió en 2006, cuando por una hernia de disco y una fractura en la pierna derecha tuvo que esperar todo un año para operarse porque las prótesis no llegaban. Este año, en cambio, cuando se fracturó la pierna izquierda “saqué un turno en el hospital Rossi y así llegué al Banco de Prótesis. Fui el 21 de marzo, el doctor hizo todos los trámites y gracias a eso tengo esta silla de ruedas y el andador, en 15 días me dieron todo, la verdad que fue impecable”, cuenta ahora contenta.

Otra historia que refleja el cambio es la intervención de un bebé de un mes que nació con mielomeningocele, una malformación congénita de la columna, e hidrocefalia, una acumulación anormal de líquido cefalorraquídeo en el cerebro.

Lo operaron en marzo en el hospital provincial Eurnekian, de Ezeiza y el neurocirujano que lo intervino, Exequiel Verdier, explicó que “se le colocó una válvula que proveyó el nuevo Banco de Prótesis del ministerio de Salud bonaerense. De este modo es posible drenar el líquido desde los ventrículos cerebrales hacia la válvula y, desde allí, hacia el peritoneo, que tiene capacidad de absorberlo”. El niño está de alta y en perfecto estado de salud.

Fabián tiene 35 años y el 31 de diciembre cayó de cabeza a una pileta con poca profundidad, lo que le produjo una fractura en dos partes la columna cervical. El accidente pudo dejarlo parapléjico. Sin embargo, en el hospital provincial Vicente López y Planes de General Rodríguez le realizaron una intervención para reducir la fractura y, a través del Banco de Prótesis y Órtesis en menos de dos semanas se consiguieron las placas y tornillos para realizarle una cirugía denominada «Artroesis 360 grados», indicada en casos de inestabilidad de la columna y síntomas neurológicos en las piernas. Gracias a la rápida provisión del Banco y la exitosa cirugía del servicio de Neurocirugía, Fabián volvió a caminar.

El paso a paso

Cuando una persona con cobertura pública exclusiva requiere una prótesis u órtesis, el hospital realiza la solicitud a la sede central del Banco, en el ministerio de Salud bonaerense. Inmediatamente se inicia un expediente y el grupo de auditoría lo analiza.

La subsecretaria Administrativa, Técnica y Legal del ministerio de Salud bonaerense, Victoria Anadón aclaró que “nosotros ya tenemos una cantidad de insumos protésicos preadjudicados por cada zona de la Provincia y, una vez aprobada la solicitud, las empresas tienen un tiempo límite para llevar cada prótesis al hospital municipal o provincial que lo necesite”.

Además, contó que hay prótesis “universales”, que están en forma física y permanente en los depósitos de los hospitales, “por ejemplo, algunas prótesis cardiológicas que, por la urgencia que requieren y porque no varían de un paciente a otro, están en los establecimientos de salud. En cambio, aquellas que reemplazan piernas, caderas o brazos se confeccionan a medida, y requieren una elaboración particular para cada persona”.

La funcionaria destacó que el nuevo sistema es “rápido, eficiente y transparente, porque se abre una licitación a todas las empresas que quisieron involucrarse y se puede dar respuesta en tiempo y forma, sin el riesgo que sufrieron muchos pacientes en el pasado que, por las demoras en la entrega, veían agravado su estado de salud”.