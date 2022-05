Presentaron un proyecto para desdoblar las elecciones bonaerenses

PERO DESDE 2025

Es del senador Joaquín De la Torre (Juntos por el Cambio). En sus fundamentos sostiene que “Buenos Aires se debe una elección propia, donde se discuta un proyecto de provincia”.

El senador bonaerense Joaquín De la Torre (Juntos por el Cambio) presentó un proyecto de ley en la Cámara Alta provincial con el objetivo de dividir las elecciones bonaerenses de las nacionales a partir de los comicios de 2025.

La iniciativa señala en su artículo 1 que “las elecciones primarias y generales a cargos electivos provinciales no podrán realizarse de manera simultánea con las elecciones a cargos públicos electivos nacionales para presidente y vice y/o parlamentarios del Mercosur y/o senadores nacionales y/o diputados nacionales y/o convencionales constituyentes”.

El proyecto prevé la eliminación del artículo 148 de la ley bonaerense N° 5.109 (Ley Electoral), que establece la simultaneidad entre los comicios nacionales y los provinciales; y la modificación del artículo 2 de la Ley N° 14.086 (Ley de PASO) con la supresión del fragmento en el habla de la coincidencia de las primarias.

Además, propone la derogación de “toda norma legal que sea total o parcialmente contraria a las previsiones de la presente ley”, mientras que fija la entrada en vigencia de la ley para “a partir del 1 de enero de 2025”. O sea que, si se aprueba, los comicios de 2023 seguirían siendo simultáneos.

Entre sus fundamentos, la iniciativa sostiene que “Buenos Aires se debe una elección propia, donde se discuta un proyecto de provincia y cómo resolver los problemas de los bonaerenses”.

Y agrega: “Desde 2003 que no ocurren elecciones separadas en la Provincia, quedando sujeta el destino de esta a las prioridades del Ejecutivo Nacional. Y es importante destacar que desde 1983 en las 3 ocasiones que fueron separadas fue por circunstancias nacionales, no por una decisión provincial. Es momento de darle prioridad al desarrollo de un proyecto centrado netamente en la Provincia”.