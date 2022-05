Kreplak admitió que hay un rebrote de coronavirus por una subvariante de Omicron

SALUD

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, admitió que en la Provincia se está registrando un incremento en los casos de COVID-19 ligado a la subvariante BA.2 de Omicron. «Hay un aumento de casos de COVID-19 y de otras enfermedades respiratorias. Hace unas semanas eran caso de gripe, ahora estamos viendo un aumento de casos de coronavirus porque está circulando esta variante de Omicron que se llama BA.2», señaló Kreplak.

Esta subvariante de una de las últimas cepas de COVID-19 detectadas «ya produjo brotes en algunos lugares del mundo, pero por el momento nosotros no tenemos un aumento de las internaciones», agregó.

En ese sentido, reiteró la importancia de continuar utilizando el tapabocas en lugares cerrados, así como priorizar la ventilación de los ambientes. Además, Kreplak llamó a la población a completar los esquemas de vacunación contra el COVID-19: «Si bien el virus va mutando, la vacuna es la misma».

«Es importantísimo darse la tercera dosis. Los que tienen más de cuatro meses de haberse dado el refuerzo y tienen más de 50 años, pueden darse la cuarta», afirmó. Al respecto, el ministro de Salud bonaerense explicó que «todos los grupos que tienen vacuna indicada la tienen libre en todos los vacunatorios de la Provincia de COVID».

De todos modos, el funcionario provincial informó que durante esta semana se enviaron turno para que la gente esté al tanto de que debe concurrir a los vacunatorios. Finalmente, también se refirió a los casos de hepatitis y explicó que en la Argentina «se identificaron casos que están en estudio, pero son casos aislados».

«No es un brote, porque no están relacionado epidemiológicamente. Por ahora no hay que alarmarse. Igual, está bien que el sistema de salud esté prevenido» de la situación, concluyó.