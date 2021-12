Inauguraron monumento por la Memoria, Verdad y Justicia   

EN PLAZA SAN MARTÍN

Al conmemorarse el Día de la Democracia y los Derechos Humanos, y con la presencia de familiares y amigos de víctimas de la última dictadura cívico militar, se inauguró un monumento impulsado por la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos y Asesinados.

“Es un orgullo y un honor muy grande que nuestra ciudad cuente con un símbolo más de los Derechos Humanos, de la memoria, la verdad y la justicia. Quiero expresar mi orgullo de formar parte de la Comisión de familiares y amigos de desaparecidos”, afirmó el mandatario local juan Ustarroz.

En ese sentido, el intendente señaló que “desde siempre se trabajó, militó y luchó por mantener viva la llama de la memoria” y añadió “estos símbolos nos interpelan y son necesarios para consolidar una democracia”.

“Como Estado debemos sembrar amor, porque son tiempos muy difíciles, atravesamos una pandemia donde surgió lo peor y lo mejor de la condición humana” y agregó “creo que en la dialéctica entre la calle y las instituciones hay que forjar un proyecto de ciudad, de país que realmente sea receptivo de la solidaridad, la fraternidad, del ejercicio pleno de los derechos humanos de todos los habitantes de esta tierra”, puntualizó Ustarroz.

Por su parte, Marcelo Bojorge leyó el documento oficial de la Comisión de Amigos y Familiares de Víctimas de la última dictadura, sosteniendo que “con la vuelta a la democracia, existe una verdad consolidada: durante la última dictadura se cometieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Con la recuperación del Estado de Derecho, se determinó así, que la verdad es un derecho, no sólo de las víctimas y de sus familiares, sino también de la sociedad en su conjunto, para conocer lo ocurrido y para que no se repita en el futuro” y más adelante que “Como sociedad, hemos aprendido que la memoria no surge espontáneamente, se construye, se elabora y se trabaja desde el análisis de lo ocurrido y se transmite mediante la resignificación del recuerdo. La memoria conlleva relatos, voces y discursos, y en ese sentido es indispensable educar en la memoria, interpelando el pasado y el presente desde la experiencia histórica de los pueblos, para construir futuro. Educar, desde una formación ciudadana, que promueva una reflexión crítica basada en el respeto por los Derechos Humanos” y “que Memoria, Verdad y Justicia sean para siempre nuestras banderas de lucha y el fundamento de la construcción colectiva del presente y del futuro”.