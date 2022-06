En el busto de Mariano Moreno se conmemoró el Día del Periodista

La Municipalidad de Mercedes junto a las y los periodistas conmemoró su día frente al busto de Mariano Moreno. En 25 y 16 se concretó el tradicional acto protocolar, colocación de ofrendas florales y exposiciones. El intendente Juan Ignacio Ustarroz destacó la importancia de la comunicación, el periodismo y su labor cotidiana que nutre de buena información a la ciudad.

El intendente saludó a los presentes y expresó “muchas veces ante el monumento de Moreno, uno evocaba la importancia del periodismo y en particular de su persona, quién pensó, diseñó la emancipación de nuestro país y además de un plan de Gobierno, como el plan de operaciones, desarrolló el periodismo para poder informar a nuestra gente para que el pueblo pueda acceder a defender sus propios intereses”.

“En alguna oportunidad hablamos sobre los medios locales, y uno hace referencia, porque es lo que siente y lo que cree, que los medios de nuestra ciudad funcionan bien, porque trabajan desde la honestidad intelectual, que se esfuerzan mucho para producir la noticia” destacó y valoró “el enorme trabajo que hacen nuestros periodistas locales, que están muy ajenos a la lógica de los grandes medios que responden a grandes intereses”, entre otros conceptos.

Luego tomó la palabra Lucía Florella, periodista de la ciudad, quién manifestó “gracias por pensar en los más jóvenes, cuando me convocaron a decir unas palabras, pensé en el momento de cuando elegí venirme a Mercedes para ejercer la profesión de periodista y recuerdo un compañero que me dijo “la noticia está en Buenos Aires, no te vayas” y siempre me quedaron esas palabras en la cabeza, no le hice caso y estoy acá. Y todos los días en nuestro programa en la radio, refuto esa frase, porque hay información en todos lados aquí en la ciudad de Mercedes y podemos trabajar, existen muchos medios para poder trabajar, no sólo nosotros, sino para los que están por venir también” comentó.

A la hora de colocar las ofrendas florales, por parte de los periodistas, los encargados fueron Juan Carlos Schifini, Carlos Soto y Mariana Ambrosio. En cuanto por el poder ejecutivo fue el intendente Ustarroz y la periodista Evelin Gamarra.

Pasado el mediodía en La Trocha, las y los periodistas compartieron un nuevo encuentro, más distendido y con distintos diálogos, reflexiones y exposiciones.