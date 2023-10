El Laboratorio de Virología Molecular del Dubarry, modelo de referencia en la región, fue distinguido con una mención especial, en el Congreso Argentino de Infectología

Dicho congreso fue organizado también por la sociedad Panamericana de Infectología. Participaron disertantes de Brasil, Estados Unidos, España, Venezuela, Colombia, varixs argentinxs por supuesto, de Chile, y del resto de América Latina.

“Se trataron varios temas especialmente actualizados a la infectología de hoy, no solamente tratamiento de pacientes, sino también vacunas, monitoreo, vigilancias de brotes de enfermedades que pueden ser emergentes de Medicina del viajero. En esa categoría entró el Laboratorio de Virología Molecular del hospital: en Emergentes y Medicina del viajero. El trabajo que presentaron fue sobre el brote de dengue ocurrió en la ciudad de Chivilcoy ya que por ser laboratorio de referencia en la región, realizaron el diagnóstico etiológico de todos los casos. Participaron con la infectólogas de Chivilcoy y desarrollaron sobre cómo se detectó el primer caso, cómo se detectó el brote, cómo se identificó, como se abordó la búsqueda de los febriles, el control del vector, porque el vector del dengue, el mosquito aedes aegypti ya estaba instalado en nuestra región, antes no era una enfermedad endémica, pero con el cambio climático, ahora ya se estableció endémica en el norte del país y gracias a que el mosquito se traslada a estallan en otros lugares donde antes no estaba, puede generar en otras ciudades en determinados períodos. En la provincia de Buenos Aires en primavera, verano y otoño podemos tener riesgo de que si viene una una persona con dengue y el virus en su sangre, el mosquito lo pique y se difunda la infección a otras personas y así sucesivamente pique a otras más. Y eso genere un brote, para que eso no pase, hay que monitorear todo el tiempo. Pacientes que tienen síntomas compatibles con dengue, chikunguña, otras adenovirosis , fiebre amarilla.

Al tener el mosquito, hay que estar más atentos a activar todo el sistema de salud y frenarlo. ¿Y cómo se frena? aislando al paciente para que no lo pueda picar otro mosquito y pueda la enfermedad difundirse y también controlando al vector.

Se fumiga sobre la zona, ya que el mosquito puede volar 200 300 m, a la redonda, entonces se fumigan esas manzanas. De esta manera se controla la infección y se previene que a la persona lo piquen. Durante esas semanas se monitorean a todos los pacientes febriles y se evalúan qué tipo de serotipos circulan, en el caso de Chivilcoy fue dengue serotipo 1 cuando en el país este año el más prevalente fue el serotipo 2.” El trabajo con el que se presentaron al congreso se trató de todas estas temáticas y obtuvieron el diploma de segunda mención.

Carla Massone Bioquímica especialista en Microbiología Clínica