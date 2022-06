Día del Donante con invitación a donar sangre

El día 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre por lo que el Municipio de Mercedes, a través de su área de Salud, en conjunto con el Servicio de Hemoterapia del Hospital Blas L. Dubarry y con apoyo del Ministerio de Salud de la Nación y la Provincia de Buenos Aires, realizará un operativo de concientización de donación de sangre. El mismo se desplegará del lunes 13 al jueves 16 de junio de 08:00 a 13:00 en la plaza San Martín de nuestra ciudad.

En este sentido, el secretario de salud, Néstor Pisapia contó “el Ministerio de Salud de la Nación nos dotará de un camión para realizar las donaciones de sangre, mismo que estará situado en la plaza San Martín” y añadió “estamos muy contentos, trabajando mancomunadamente con el Servicio de Hemoterapia del Hospital Blas Dubarry, con el objetivo de poder concientizar sobre la importancia de la donación”.

“Durante la pandemia hubo mucha gente inmovilizada, aislada, se suspendieron todas las que eran cirugías programadas y ya desde fines del año pasado comenzaron a reactivarse todos los quirófanos lo que ha hecho que se genere una demanda muy importante en cuanto al banco de sangre, por lo que es muy importante informar y concientizar sobre la donación de sangre” señaló Pisapia. En cuanto a las especificaciones al momento de donar, apuntó “la idea es que no coman grasas previo a la donación de sangre, deben ser mayores de 16 años y llevar el documento”.

En este sentido, el Secretario de Salud apuntó “estamos tratando de realizar una campaña de concientización y donación, como para poder tener el banco de sangre a disposición, uno nunca está exento de necesitar donantes de sangre por algún problema quirúrgico o que surja y que se tenga que resolver, por lo cual el Banco de Sangre está a disposición de la gente, por lo que nos parece muy importante este acto solidario que hasta puede salvar vidas”.

Los requisitos para poder ser donante son los siguientes:

-Concurrir con DNI

-Tener entre 16 y 65 años

-Pesar más de 50 kilos

-Sentirse en buen estado de salud

-No hace falta estar en ayunas (sólo no se debe haber ingerido lácteos ni grasas).