Continúa abierta la convocatoria del Concurso Literario “Ellas no fueron contadas”

Provincia de Buenos Aires

El ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires convoca a las mujeres y diversidades de todos los distritos bonaerenses a participar de la 3° Edición del Concurso Literario “Ellas no fueron contadas”.

El concurso constituye una política pública cuyo objetivo es potenciar la escritura de mujeres y LGTBI+ bonaerenses. El certamen busca dar lugar a relatos de aquellas que dejaron huellas en sus territorios, que conformaron movimientos sociales y ocuparon un lugar significativo en la historia provincial.

Incentivar las narrativas feministas desde el Estado provincial es central para la promoción de nuevas prácticas culturales y promover nuevos modos comunitarios de vincularnos, en función del fortalecimiento de las redes de mujeres y diversidades, para que sean reconocidas en y desde sus derechos.

La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual Estela Díaz indica, en el prólogo de la primera edición del libro, que este concurso “invita a dibujar un nuevo mapa de la trama social de la provincia de Buenos Aires y busca reponer historias silenciadas, invisibles, que nos permitieran salir del lugar de subalternidad y subordinación, que siempre nos tuvo como actoras de reparto u objetos decorativos. Es así que buscamos visibilizar, hablar del protagonismo de las mujeres no contadas, construidas al calor de los ritmos lentos o agitados de nuestra historia”.

La convocatoria a esta tercera edición es para tres categorías de relatos: historias de vida; el Estado en tu vida, relatos en primera persona; y ficción en clave de género. Los relatos presentados en la primera categoría deberán contar con una protagonista bonaerense y estar basados en hechos reales; la segunda categoría busca reflejar la voluntad de conocer en qué mejoró, y/o cómo se transformó positivamente tu vida, a raíz de decisiones políticas democráticas; y los relatos presentados en la categoría “ficción en clave de género” no tienen que estar basados en hechos reales, sino que pueden ser narraciones que no se ajusten estrictamente a sucesos y/o personajes existentes, siempre que traten una temática en clave de género y se sitúen en territorio provincial. Se otorgarán tres premios por cada categoría de: $130.000, $80.000 y $50.000.

Los textos se reciben hasta el 31 de octubre y el jurado, en esta oportunidad, está integrado por la profesora y licenciada en Letras de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires Marta Vasallo; la licenciada en Sociología, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y docente María Pía López; y la escritora, docente universitaria, investigadora y doctora en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata Paloma Sánchez.

Este concurso ya cuenta con una tradición desde que se inició la gestión del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia, que en el año 2020 y en el marco del Bicentenario de la provincia de Buenos Aires, lanzó la primera convocatoria que recibió 81 relatos. La participación fue muy heterogénea y el jurado estuvo compuesto por Claudia Bernazza, Sandra Russo y Adriana “Indi” Valobra.

El primer libro fue presentado en 2021 y meses después se abrió una convocatoria a la 2° Edición de “Ellas no fueron contadas”, que recibió más de 500 relatos. Los textos fueron valorados por las juradas Araceli Bellotta, Marta Dillon y Claudia Piñeiro, quienes seleccionaron los 15 relatos ganadores que conformaron el libro, ilustrado con obras originales de artistas visuales de la provincia, y que será presentado en las próximas semanas.

“Sabemos que lo que no se cuenta, lo que no se nombra, lo que no se escribe, parecería que no existe, que no es, que no fue. Y parte de la tarea que nos toca es construir estrategias para que se alcen esas voces, para que se reconozcan esas historias, para que se digan y se cuenten, se escriban y se pinten como protagonismos reales y concretos de historia” detalló Estela Díaz.

Formulario de inscripción

Bases del concurso

Mail de contacto: ellasnofueroncontadas@ ministeriodelasmujeres.gba. gob.ar