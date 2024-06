La Provincia trabaja para que las cámaras de fotomultas detecten a conductores sin VTV

El Ministerio de Transporte de la Provincia trabaja para que las cámaras de fotomultas detecten a los conductores sin VTV. Lo confirmó el ministro D’Onofrio.

El Gobierno bonaerense avanza en materia de seguridad vial y trabaja para que las cámaras de fotomultas puedan detectar a los vehículos que no realizaron la VTV o circulan con el trámite vencido. Así lo confirmó el ministro de Transporte de la Provincia, Jorge D’Onofrio, durante su paso por el Senado bonaerense.

En este sentido, la Provincia buscará traer a territorio bonaerense un sistema que ya rige en CABA y en otras provincias del país. Así, en caso de que las cámaras de la provincia de Buenos Aires detecten algún tipo de irregularidad con la VTV, los titulares de los vehículos recibirán una multa de tránsito, tal y como sucede cuando un vehículo es demorado en los operativos de tránsito y no poseen la VTV al día, que sigue siendo obligatoria en territorio bonaerense.

«El lector de patente automáticamente va a decir si tiene o no tiene la VTV, en caso de que no, emitirá una multa», detalló D’Onofrio en diálogo con Diputados Bonaerenses. «El último año se hicieron más de 4 millones de verificaciones, sobre un total registral de 7 millones… Si bien no sabemos si todos funcionan, evidentemente hay un porcentaje importante que no cumple con la normativa», agregó.

«Cuando asumí el sistema de VTV llevaba 20 años de prórroga y se rendía al Estado bonaerense con un Excel que era una cuestión de fe. El Gobernador nos pidió que normalicemos la situación. Ahora se sumaron más plantas y se implementó una turnera, además estamos trabajando en la adecuación de varias plantas, que van a sumar tecnología. Los ajustes fueron importantes pero están por debajo de la mitad de lo que sale llenar el tanque de nafta de un auto mediano», concluyó.