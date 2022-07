Acuerdan precios “cuidados” en los medicamentos durante 60 días 

EL GOBIERNO

Se estableció que quede un punto debajo de la inflación del mes anterior. En el año tuvieron aumentos de hasta el 50 por ciento.

En medio de la escalada inflacionaria el precio de los medicamentos está entre las principales preocupaciones de los pacientes crónicos. En ese contexto, el Gobierno anunció un acuerdo con las cámaras de laboratorios y empresas farmacéuticas para que durante los próximos 60 días los precios de los medicamentos estén un punto por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior.

Se anticipó además que se implementará el programa “Pacientes Cuidados”, que prevé 35 por ciento de descuento en los valores de los remedios para la población sin obra social ni prepaga.

Como se recordará, las reuniones entre el Gobierno y el sector farmacéutico comenzaron la

semana pasada. En ese momento, además de los precios se abordó la preocupación de los

laboratorios por las trabas a las importaciones.

La jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, y el secretario de Comercio, Martín Pollera presentaron también un programa de “Pacientes Cuidados” que ofrece un “35 por ciento de descuento” en “todos los medicamentos de prescripción a la población con cobertura pública exclusiva”, que no cuenta con obra social o prepaga.

El programa “Pacientes cuidados” está destinada a la población que no tiene prepaga u obra social y aplica al 95 por ciento de los medicamentos ambulatorios. El plan estará presente en 12.000 farmacias de todo el país.

La presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), Isabel Reinoso, detalló que las empresas del sector y el Gobierno de Alberto Fernández vienen trabajando desde la pandemia de coronavirus, no sólo en el precio de los medicamentos en el país.

A partir del acuerdo suscripto con las cinco cámaras de laboratorios y las federaciones de

farmacias, los precios de los medicamentos “no van a estar por encima de la inflación, sino que se van a mantener un punto por debajo del IPC del mes anterior”, detalló Tarragona. Pollera consignó además que la Secretaría de Comercio Interior y el Ministerio de Salud “van a ir monitoreando el cumplimiento de este acuerdo, que comienza a regir desde ahora”. “Hasta mayo los medicamentos aumentaron por debajo de la inflación, pero también hay que abordar las coberturas de las obras sociales porque algunas cubrían el 40 por ciento y cambiaron, eso impacta en los afiliados”, dijo la presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (CoFA), Isabel Reinoso.