Ya se puede consultar quienes pueden acceder al Ingreso Familiar de Emergencia

La ANSES comunicó que los solicitantes del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) pueden conocer, a partir de este lunes 6 de abril, si reúnen los requisitos para poder acceder a esta prestación extraordinaria de 10.000 pesos que se cobrará en el curso de este mes. Quienes hayan cumplido con los requisitos exigidos podrán continuar con el trámite. Así lo informó el Jefe Regional de ANSES Bonaerense IV, Carlos Garro “este es el segundo paso que se abrió a partir de hoy, de esta manera los DNI terminados en 0 y 1, ingresan y pueden constatar si son beneficiarios o no”.

Asimismo, Carlos Garro apuntó “en caso que no les corresponda se les da el motivo por el cual no son favorecidos y a aquellos que sí les corresponda se les informa que en la brevedad se les pedirán más datos” y agregó “luego existe un tercer paso -a partir de la información brindada- donde estará hecha una evaluación socioeconómica -ya no depende de Anses sino de AFIP- y en ese momento se tendrá la respuesta definitiva, donde si la contestación es positiva se les pedirán los datos para el cobro, y si es negativa AFIP le brindará la evaluación socieconómica del titular”.

Los solicitantes del IFE deberán ingresar a consultar su situación en la página Web de la ANSES (www.anses.gob.ar) de acuerdo con el siguiente cronograma:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 6 de abril

DNI terminados en 2 y 3: martes 7 de abril

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 8 de abril

DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de abril

DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de abril

“Una vez terminadas con el 8 y 9 viene el tercer paso y definitivo que es la respuesta de AFIP con respecto a la evaluación socioeconómica y en caso positivo se les piden los datos para el cobro de estos 10 mil pesos” apuntó el Jefe Regional de ANSES Bonaerense IV.

Por otro lado, Carlos Garró recordó “el trámite de Fe de Vida está actualmente suspendida hasta el 30 de abril por la pandemia. Los bancos abrieron exclusivamente para que los jubilados pudieran cobrar, y donde a partir del día para el olvido que fue el viernes, se diagramó un cronograma de pago que se viene efectuando durante todo el fin de semana”.

En ese sentido, el jefe regional destacó “hemos estado recorriendo las diferentes entidades bancarias, a partir de la problemática que se sucedió el viernes, y no quiero dejar de destacar el trabajo que realizó el Municipio de Mercedes a través de sus diferentes áreas, conteniendo, informando y asistiendo a los adultos mayores que se volcaron a las puertas de los bancos”. Asimismo, Garro recomendó “que las personas que tengan tarjetas de débito, si es que no saben utilizarlas, le pidan ayuda a algún familiar así no tienen que ir al banco y puedan quedarse en sus casas. Hoy debido a la pandemia, las redes Banelco y Link permiten extraer dinero sin importar a que red pertenezca y aquellos que aún no la hayan tramitado la tarjeta de débito que lo hagan porque es beneficioso no sólo al momento de la extracción de dinero, sino además, les permite comprar en la mayoría de los locales de la ciudad sin necesidad del uso del efectivo”.