Ustarrroz: “vamos a poner énfasis en trabajar fuertemente e invertir recursos para disminuir el déficit habitacional”

PROGRAMA MI TERRENO

Como consecuencia de la gran cantidad de inscriptos en el primer día –más de 1.200 en 24 horas- se tuvo la inscripción que suspender para ampliar el horario de atención para los turnos.

Al respecto, el jefe comunal sostuvo que “durante esta gestión, y en consonancia con la decisión del gobierno nacional, vamos a poner énfasis en trabajar fuertemente e invertir recursos para disminuir el déficit habitacional”.

En ese sentido, Ustarroz desatacó que “el programa Mi Terreno ha sido elogiado por la Ministra Bielsa, al igual que Mi Casa. Las políticas públicas desplegadas por el municipio sumado a los que implementa provincia y Nación, van a ser herramientas fundamentales no solo para dar soluciones habitacionales para los mercedinos, sino que también será motorizador de la recuperación económica post pandemia”, sostuvo el intendente.

Efectivamente en sólo una semana se realizaron cerca de dos mil inscripciones. “El sistema otorga turno cada 15 minutos para evitar que interesados hagan colas extensas, y más aún evitar que se junte gente en la oficina. Pero la verdad la convocatoria del primer día nos sorprendió porque de a ratos la página colapsó y cuando vimos lo que estaba pasando con los turnos decidimos suspender la inscripción porque ya había turnos dados para diciembre” explicó Valeria Ilarraz.

La directora de Tierras y Hábitat sostuvo que “hubo gente que no se quiso anotar en la primera convocatoria a lo mejor descreída de los planes de acceso a la tierra. Pero cuando vieron que se comenzaron a concretar, la transparencia del programa y los diversos controles, decidieron anotarse. Si no, no se explica, porqué el programa siempre tuvo la misma difusión y nadie puede creer que un año el déficit habitacional haya crecido tanto”. Por lo que “se amplió el horario de turnos hasta las 18 horas y también se incorporó el día sábado”.

Según detalló, los turnos se asignan cada 15 minutos y se pide puntualidad. “Hemos recibido muchas consultas respecto a qué pasaba si habían cometido errores al llenar la declaración jurada. Pues como no le permite llenar dos declaraciones al mismo DNI, les informó a aquellos que hayan cometido algún error que no se hagan problemas. Que vengan a la hora y el día asignada en el turno con la documentación, que en ese momento rectificamos la declaración jurada”, dijo Ilarraz.