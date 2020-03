Ustarroz y el ministro Costa se reunieron con industriales, empresarios y prestadores de turismo

El intendente Ustarroz recibió la visita del ministro de producción e innovación tecnológica de la Provincia de Buenos Aires Augusto Costa.

Hubo reunión de trabajo, encuentro con industriales en el Sector Planificado. Mesa de trabajo en Tomas Jofré con productos locales y prestadores de servicios turísticos. La jornada finalizó con una visita al predio Capitán Sarmiento donde se desarrollará el polo científico y tecnológico de la ciudad y la región. “Para nosotros es un honor que Augusto (Costa), como así lo han hecho ministros tanto de provincia como de Nación, venga a brindarse a la comunidad de Mercedes para facilitar herramientas, para poder avanzar y trabajar” señaló el intendente Juan Ignacio Ustarroz.

En ese sentido, el Dr. Ustarroz señaló “sabemos que estamos en un contexto realmente muy complejo pero entendemos que contamos con un gran equipo, desde lo humano y lo técnico, para poder apoyarnos y salir entre todos los municipios de esta situación crítica que hoy nos toca afrontar” y añadió “queremos agradecerle de corazón a Augusto (Costa) porque es muy importante para nosotros recibir este acompañamiento y apoyo”.

Por su parte, el Ministro Augusto Costa manifestó “tenemos la convicción de que la única forma de dar vuelta la situación en la que estamos, y poner a la provincia de pie es trabajando junto con los intendentes y los actores que todos los días deben afrontar los desafíos y las problemáticas” y agregó “en lo personal trabajar con el intendente Ustarroz es algo que me llena de alegría porque tenemos una mirada muy similar en la mayoría de las cuestiones relevantes, como así también, sabemos que es un intendente que trabaja mucho y pensando en la comunidad”.

Conjuntamente, Costa destacó “lo que me llevo es una visión, por parte de los actores productivos de Mercedes, de problemáticas que no son nuevas para nosotros, ya que se suscitan en cada lugar de la provincia que hemos recorrido, mismas que tienen que ver con un esquema de políticas que durante 4 años perjudicó mucho a los sectores productivos y que ahora tenemos que volver a poner de pie”.

“Pudimos ver todo lo que hace a nivel cultural y turístico en la ciudad y el gran capital que se tiene, a lo cual nosotros nos ponemos a disposición para poder potenciar todo lo que ya se viene haciendo y que el municipio viene trabajando” subrayó tras su visita el ministro de producción e innovación tecnológica de la Provincia de Buenos Aires.



Sector Industrial

En dicho espacio efectuaron distintos análisis del estado de situación del Parque, su crecimiento, servicios y cambios que ya notan en términos de las nuevas medidas y políticas socio económicas llevadas adelante por el gobierno provincial de Kicillof como así también el apoyo comunal.

Estuvieron Ariel Pietrucha, gerente cámara económica, Fabián Rodríguez, secretario CEM. Por el sector industrial estuvieron representantes de la comisión directiva y empresarios, Evangelina Espíndola y Juan Vullo por operadora Merplac S.A. Jorge Pittaro por Química JP S.R.L. Néstor Schelover por Nefergas S.R.L. Guillermo Malano por Internegocios S.A. Miguel Albia por Mundo Helado S.A. Diego Latorre y Federico Capurro por Tecnovax. Lucas Áreas gerente industrial Agroenergyone (empresa Alemana) y Florencia Pittaro administradora del SIP deMercedes



Tomas Jofré

En el polo gastronómico y turístico de la ciudad participaron el intendente y el ministro de un encuentro con casi medio centenar de asistentes. Propietarios de restaurantes, feriantes, emprendedores, referentes de fiestas populares, del centro de paracaidismo, y la Universidad Nacional de Luján desde actividades de extensión, expusieron e intercambiaron distintos conceptos con el equipo ministerial y el comunal. «Para nosotros es muy grato poder dialogar, contarles lo que es Jofré y Mercedes y también agradecer que en los últimos años tan difíciles no nos dejaron caer» afirmó el representante de los feriantes. Hubo un detalle de propuestas y acciones de planificación general en marcha. «Agradecemos la presencia de algo inédito que es charlar con un ministro» afirmó el presidente de la Cámara Mercedina de Turismo, Alberto Castelli quien a su vez remarcó «hace cuatro años venimos trabajando y tenemos algunas cuestiones para mejorar y por eso es tan importante este encuentro» sostuvo entre otros conceptos.

Se le entregó un documento completo con información y datos del turismo y la producción local.



Colonia Capitán Sarmiento

Los funcionarios recorrieron las instalaciones y avanzaron en planificaciones respecto a lo que será el futuro polo científico tecnológico en el que también participarán Universidades Nacionales, INTA, INTI y CONICET.



Presencia

En las reuniones participaron distintos funcionarios tanto locales como provinciales. Entre ellos Ariel Aguilar, director provincial de desarrollo territorial y Pymes. Huilen Amigo, representante del área de Industria, cooperativas y Pymes. Ana Acosta, representante de la subsecretaria de turismo. Mariela Polletta, coordinadora del programa ReCreo. Alejandro Massa, director provincial de innovación. Además, estuvo Marcelo Denápole, director de producción y Martín Boragno, director de turismo. En la reunión en el Palacio Municipal estuvierontambién del área de Economía.