Ustarroz relanzó los foros estratégicos participativos

TRABAJO MANCOMUNADO

El jefe comunal lanzó los “Foros Estratégicos” con el objetivo de avanzar en propuestas concretas, construir acciones, dispositivos y soluciones para la comunidad de Mercedes, trabajando con todos los sectores de la ciudad.

Del mismo fueron parte el ex diputado provincial Avelino Zurro, quien es hoy Secretario de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior; Juan Duarte, Director Nacional de Acceso al Suelo y Formalizaciones del Ministerio de Vivienda; Luís Baer, del Ministerio de Infraestructura de la Unidad de Planificación Estratégica bonaerense; el subsecretario Asuntos Municipales de la provincia, Santiago Révora y el Diputado Matías Molle, además de funcionarios, instituciones, clubes, colegios de profesionales, representaciones empresariales, ong´s, y espacios ambientales.

Al respecto, Ustarroz, sostuvo al relanzar los foros de planificación estratégicas que “asumimos lo hicimos con una consigna clara que es escuchar, planificar y hacer, y en ese sentido, en el año 2016, comenzamos con los foros de diagnóstico participativo, se han realizado decretos para paralizar la construcción de edificios, se pidió y se logró realizar un diagnóstico de un plan integral de agua y cloacas en la ciudad” y apuntó “en simultáneo teníamos que ir recomponiendo y reconstruyendo el Estado Municipal para generar mejores servicios a la par de ir pensando la ciudad que todos queremos y soñamos”.

“En la actualidad tenemos un claro acompañamiento por parte del Estado Nacional y Provincial que nos va a permitir soñar y planificar con más recursos y poder hacer realidad esos sueños”, destacó el intendente y agregó que “en política, fundamentalmente, lo que define es la acción, la capacidad de realización de esos sueños y esas utopías que todos tenemos desde el lugar que nos toque transitar la realidad”.

“Con respecto a la metodología, nosotros también nos valemos de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, creo que son consensos en el mundo que sirven también, para traerlo a nuestra ciudad y poder pensar, diseñar y trabajar sobre la base de esos principios. Hay una idea fuerza que es central, que son las ciudades y comunidades sustentables y sobre la base de este eje fuimos planteado diferentes puntos de trabajo”, argumentó.

En este sentido, señaló “el primer eje es Equidad Territorial, el segundo es Ciudad Inclusiva (la niñez como prioridad), el tercer eje es Ambiente (inmobiliario urbano sustentable) y el cuarto eje el Desarrollo Económico y como matriz -también- la gobernanza y fortalecimiento institucional. Y como metas concretas, el nuevo Código Urbano Territorial, el Nuevo Código de Edificación, claramente, con la participación comunitaria”.

Para Ustarroz, “más allá de los enunciados, los principios son; que, si no hay consenso ni acuerdo, no hay capacidad real de transformación y hacer. Y en ese sentido, creo que hay algo que es bisagra, que es la pandemia. Misma que tiene consecuencias directas, no solamente sobre la salud, sino también sobre la economía, las relaciones sociales, el presente y el futuro de la humanidad”. “Esta realidad nos impone ser claros, concretos, honestos, constructivos, de cara al presente y al futuro”, sostuvo el jefe comunal.

A la vez, declaró “esto requiere pensar el aquí y el ahora, pero claramente con una visión de futuro. Por eso también, vamos a invitar a construir las bases para un plan Quinquenal, que esté justamente pensado en términos de trascender una gestión municipal y que pueda contribuir a sentar bases más sólidas en términos de gestión y por sobre todas las cosas en términos de políticas públicas, las gestiones pasamos, pero las políticas públicas quedan”, remarcó el intendente, para quien “deben ser producto del consenso y la participación de esta unidad en la diversidad que debemos fomentar”.

En ese marco, resaltó que “somos conscientes que los logros, fueron, son y serán producto de una comunidad solidaria, trabajadora y que se une en la adversidad”.

Para el mandatario mercedino, “la única forma que vamos a encontrar para transitar y salir de esta crisis será con trabajo y unidad. Son tiempos bisagras, donde todos debemos comprometernos mucho más con nuestra ciudad y saber que somos capaces como comunidad de generar una ciudad mejor en un contexto adverso, pero en una crisis que también, abre muchas oportunidades”.

Por su parte, Avelino Zurro, secretario de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la Presidencia de la Nación, expresó “si hay un aprendizaje que nos deja la pandemia es el rol que debe tener el Estado, los actores de la sociedad, las entidades intermedias, la política, las fuerzas políticas, las agrupaciones sociales, me parece que de aquí en más hay muchas cuestiones que tienen que ver con todo esto, que casi no se van a poner en discusión, sino que se van a perfeccionar”.

“Sin dudas un ámbito de este tipo vuelve a poner sobre eje ese rol que debe tener el municipio en la planificación urbana y territorial. Y cuál es rol de este lado, del Estado Nacional, y sin dudas es potenciar esas herramientas, esas decisiones y estos ámbitos para que cada una de esas políticas públicas que se diseñan a nivel local, sirvan para generar el desarrollo de la comunidad y mejorar la calidad de vida de cada uno de los vecinos, mismas que desde el Estado Nacional debemos potenciarlas, no de manera homogénea, sino de manera particular a cada necesidad”.

Por último, Zurro ratificó “ese lema de gestión que es escuchar, planificar y hacer, es sin dudas, en un ámbito como este, se está poniendo en práctica para el desarrollo local con inclusión, así que felicitar a toda la comunidad, al intendente Ustarroz y a todo el equipo municipal que están llevando adelante este ámbito”.

Por su parte, el Director Nacional de Políticas de Suelo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Juan Duarte valoró las políticas públicas desarrolladas por el Municipio “el inicio, a partir de contar con andamiaje y herramientas concretas, es bien importante, en el marco, también del relanzamiento del Procrear que vuelve a entregar créditos para construir, obviamente, posiciona a los municipios que han tenido políticas de suelo durante todo este tiempo, en una situación avanzada” y contó “nosotros venimos trabajando diferentes ejes, entre los cuales destacamos el Programa de Capacitación y Asistencia Técnica, que acompaña y apoya a aquellos municipios que quieran encarar procesos de planificación territorial y políticas de suelo, apoyarlos con herramientas, con recursos materiales y humanos”.

Foros

En los próximos días se irán informando las fechas de los foros que serán: Equidad territorial, ciudad inclusiva, ambiente y movilidad urbana sustentable, desarrollo económico, gobernanza y fortalecimiento institucional y sobre los cuales habrá un espacio dedicado especialmente en la página de la secretaría de gobierno a cargo de Clara Zunino. Allí también los interesados ya pueden inscribirse o solicitar información. El sitio es gobierno.mercedes.gob.ar