Ustarroz: “la provincia desde el primer día se puso a gestionar y a gobernar la pandemia”

VISITA DEL MINISTRO DE SALUD PROVINCIAL

El jefe comunal recibió al titular de la cartera sanitaria provincial, Daniel Gollan, quien hizo entrega de camperas al personal de servicio de limpieza del Hospital Zonal General de Agudos “Blas Dubarry” y recorrió el vacunatorio contra el Covid-19 que funciona en el edificio Museo de Arte Moderno.

En nuestra ciudad, el ministro Gollan visitó el vacunatorio, oportunidad en la que el intendente, Juan Ustarroz, agradeció al Gobernador Axel Kicillof por todo el trabajo que se realizó durante la pandemia: “Cuatriplicamos la capacidad de camas en el hospital Blas Dubarry, y luego cuando nos planteamos abrir otro vacunatorio, la Provincia giró todos los recursos para hacerlo realidad”. “Hemos recibido un apoyo, acompañamiento total, a toda hora nos han atendido”, celebró.

En este sentido, Ustarroz indicó “la provincia desde el primer día se puso a gestionar y a gobernar la pandemia, con el único objetivo de cuidar a todos los bonaerenses, y por eso hoy estamos contentos, no solamente de mantener el proceso de vacunación, sino también porque avizoramos la llegada a nuestro país de más de 4 millones de vacunas, lo que nos da una luz de esperanza enorme” y recalcó “nosotros como mercedinos estamos muy agradecidos por todo el acompañamiento, el trabajo, la calidez y calidad de funcionarios y el gran equipo que ha conformado no sólo el Ministro de Salud, sino todo el Gobierno Provincial”.

Por su parte, Gollán manifestó que “todos los días tomamos como misión, además de conversar con todas las autoridades regionales y locales, hablar con los trabajadores y trabajadoras de la salud, porque nosotros somos parte de esos trabajadores y trabajadoras”.

En cuanto a la vacunación, el ministro de Salud subrayó “si bien llevamos un muy buen ritmo de vacunación, ahora comenzamos con un proceso de aceleración muy fuerte, todavía mucho más dinámico del que tenemos hasta ahora” y valoró “la vacunación ha servido, también, para que el sistema de salud no colapse, ya que mucha gente vacunada no se enfermó”.

“Con la llegada de la pandemia de manera inmediata tuvimos que dar respuesta, sumando camas de internación, terapia intensiva, respiradores, bombas de infusión, monitores, capacitación de recurso humano, algo que se hizo en un tiempo récord” y dijo “si el sistema de salud hubiera colapsado, no hubiera significado que no entraran a las terapias intensivas quién necesita por temas de COVID, sino que no entra nadie, por ninguna categoría, lo que hubiera triplicado la mortalidad, porque no se puede atender a nadie, algo que en la Argentina se evitó y se logró contener a todos, con el esfuerzo de los trabajadores y trabajadores junto al Gobierno Nacional, Provincial y Municipal”.

“Hay que valorar todo el esfuerzo hecho, porque a veces es muy fácil hablar de lo que falta, pero no dejemos de valorar que todo lo que se hizo fue enorme”, cerró Gollán.

Por su parte, Carolina Di Napoli, directora de la región sanitaria X, en cuanto a los dispositivos de salud en la ciudad expresó “las diferentes acciones a nivel sanitario, en la ciudad de Mercedes, las fuimos haciendo y desarrollando junto al municipio, con el objetivo de ir llegando a todos los vecinos y vecinas” y apuntó “continuamos trabajando estrategias de gestión entre el Municipio y el Ministerio que apuesten a políticas sanitarias más fuertes en el territorio”.