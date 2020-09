Ustarroz firmó convenio por más de 12 millones para obras

CON MINISTRO LAMMENS

El intendente recibió al ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens con quién firmó convenio para realizar obras por más de 12 millones de pesos y además entregó subsidio a 7 instituciones deportivas por $500.000 pesos. Se construirá un “polideportivo” a cielo abierto.

Matías Lammens comentó que visitó la ciudad “en el marco del programa que tenemos desde Nación que se llama clubes en obra y que extendimos a polideportivos municipales” y destacó la gestión del jefe comunal mercedino que “evidentemente tiene el foco como nosotros en sus años de gestión dándole importancia a los clubes e inclusive fundando nuevos, con lo cual es un caso a imitar».

“De alguna manera reafirma que el camino que hemos tomado desde Nación en cuanto a darles importancia a los clubes, invertir en su infraestructura, demuestra que vamos por el buen camino”, sostuvo el ministro nacional.

Para Lammens, “este es el camino, que todo el dinero que se pone en deportes es una inversión y no un gasto y que los clubes cumplen un rol fundamental, siendo vacunatorios, centros de aislamiento, y estamos seguros que continuar con un rol fundamental post pandemia” y adelantó que “este plan se va a quedar, vamos a tener más inversión el año que viene, hay que soñar con obras, con trabajo, con mejoras en la calidad de vida de nuestros vecinos”.

Por su parte, el jefe comunal, afirmó que “no hay pandemia que frene a un Estado Nacional que está cerca de su pueblo, de la gente” y afirmó que “lo de hoy es muy importante porque vinculamos al deporte con la importancia y el rol que los clubes tienen en una sociedad y en particular en Mercedes donde podemos reafirmar este concepto” y que “el Estado Nacional venga, nos atienda, nos escuche y nos de recursos para que los clubes puedan generar a través del mejoramiento de la infraestructura trabajo preparando y acondicionándolos para la post pandemia y creo es un dato muy esperanzador y alentador”.

Estuvieron presentes el director de deportes, Martín Silvestre, la coordinadora del área, Mariana Saboredo, la secretaria de gobierno, Clara Zunino, el presidente de la Liga Mercedina, Esteban Marcelo, los presidentes beneficiados por los subsidios Gabriel Bidart de Unión, Gonzalo Cazenave del Mercedes Rugby Club, Diego Figueredo de Palometas, Alejandro Respuela Del Progreso, Julián Insaurgarat representando a Club Gowland y Victoriano Chávez representando Holana, Sergio Palmas, Subsecretario de Infraestructura Deportiva y Competencias Nacionales, Alejandro Obeid, Director Nacional de Comunicación, Francisco Chibán, Director de Clubes Argentinos, Emiliano Gordin de Deportes Nación, Leandro Balasini, Sub Secretario de Relaciones Institucionales y Cooperación Institucional y Leandro Balasini, Sub Secretario de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional. Debe sumarse también como beneficiario Club Los Carteros, que no pudieron asistir.

Obra

En el parque municipal se efectuará un polideportivo a cielo abierto que incluirá un playón circular para realizar básquet, un SUM con salón comedor, sector de campamento, de palestra, Boulder, tirolesa desarmable y un espacio acuático siendo un ambicioso proyecto con miras a la niñez y a la práctica deportiva, vida sana y cuidado a la salud, planificado por la dirección de deportes.