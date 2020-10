Ustarroz firmó convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia

El Municipio de Mercedes junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, firmaron un convenio marco de trabajo en conjunto. El mismo tiene como objetivo, seguir llevando adelante acciones mancomunadas entre la Unidad N°5 y la comuna. Educación. Trabajo en los talleres. Colaboración mutua con el fin de lograr beneficios para la ciudad.

El intendente tras la firma manifestó “la verdad que estamos muy contentos, queremos darle la bienvenida al Ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Dr. Julio Alak y agradecer y celebrar un convenio que nos permite seguir trabajando entre el Municipio y la Unidad N°5”.

Además, recorrieron los talleres de la Unidad N°5 -allí se reacondicionó y puso en funcionamiento una posta móvil de seguridad ubicada en el cruce de Gowland y Agote- y las obras que de manera conjunta están llevando adelante el penal y el Municipio de Mercedes en el mítico edificio carcelario.

En este sentido, Ustarroz señaló “el Municipio tiene muchas necesidades y la Unidad siempre nos da una mano, ahora vamos a estar arreglando patrulleros y el Municipio en reconocimiento al gran trabajo que hacen ellos, va a estar entregando luminarias” y agregó “además, entregamos materiales para hacer una rampa, es decir, hay un ida y vuelta permanente de una comunidad organizada que trabaja desde una perspectiva solidaria”.

De esta manera, subrayó “consolidando esta mirada, esta relación institucional, estamos trabajando con el Ministro Alak en futuros proyectos, con una mirada estratégica de la ciudad a largo plazo”.

Asimismo destacó “todo el apoyo que recibimos por parte del Estado Provincial en todos los sentidos, vemos un gobierno que ante cualquier demanda, solicitud o requerimiento que hacemos desde el Municipio, siempre tenemos funcionarios muy prestos a venir, dialogar, recorrer y trabajar en conjunto para encontrar soluciones que beneficien a la población”.

Por su parte, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak expresó “quiero agradecer la excelente predisposición del intendente Ustarroz por comprometerse en la tarea de llevar adelante políticas inclusivas de los internos porque el sistema necesita que baje el nivel de reincidencia en la provincia de Buenos Aires, que baje la tasa de delitos, y la mejor manera de ello es con educación y trabajo a quienes están cumpliendo una pena privativa de libertad” y subrayó “saludar una vez más al Dr. Ustarroz, quien a mi criterio es uno de los mejores intendentes que tiene la provincia de Buenos Aires claramente, porque no solamente se ocupa de las necesidades clásicas del Municipio -la obra pública, limpieza, alumbrado, etc- sino que se compromete con temas muy sensibles como lo es la seguridad”.

Alak señaló “este no es solo un hecho para formar internos, no solamente para educarlos, o de colaboración recíproca entre la Comuna y la Unidad, sino que tiene como fin la seguridad ciudadana” y apuntó “bajar la tasa de delitos en la provincia de Buenos Aires es una tarea que no solamente se hace con policías en la calle, sino también, trabajando intramuros para que los internos cuando salgan en libertad no vuelvan a cometer delitos”.

Tras la firma del convenio se dirigieron hacia la Unidad Penitenciaria Nº 5 donde visitaron los talleres, verificaron la obra que se realizará con el objetivo de construir una rampa de acceso para personas con discapacidad y también la recepción de luminarias que el municipio dará para su uso al servicio penitenciario para colocar en la Unidad Nº5 y mejorar todo su perímetro.

Estuvieron presentes también el Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense Xavier Areses, Subjefe del SPB Inspector General Juan Vaccaro, Jefe de Complejo Penitenciario zona Norte Inspector Mayor Ricardo Méndez y Director de Unidad Prefecto Mayor Horacio Maldonado.

En la Unidad también se dio un reconocimiento a los integrantes del SPB que solidariamente efectuaron tareas en el marco del Covid-19 con asistencia a los vecinos y vecinos en distintas tareas. Ellos son Subprefecto (EG) Lucas Siri, Alcaide Mayor (EG) Nicolás Sueiro, Sargento (EG) José Rivera, Cabo 1° (EG) Gonzalo Baiardi y Cabo 1° (EG) Andrés Quintero.